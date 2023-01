A Költségvetési Ellenőrző Bizottság (CONT) az Európai Bizottságtól kéri, hogy hozzák nyilvánosságra a Katargate-botrányhoz kapcsolható civil szervezeteknek adott uniós támogatásokat – írta a Politico.

Pier Antonio Panzeri és az általa vezetett civil szervezet áll a Katargate-botrány központjában.

Fotó: Amine Landoulsi /Getty Images

December elején a belga rendőrség korrupció vádjával letartóztatott több embert, köztük Eva Kailit, az Európai Parlament alelnökét is. A gyanú szerint a csoport tagjai külföldi országok érdekeit képviselték a testületben, köztük Katarét és Marokkóét. Az ügyben érintettekhez több civil szervezet is köthető, amelyek a Parlamenttel együtt dolgoztak, ezért most belső vizsgálat indult, hogy kiderüljön, meddig érnek a korrupciós szálak.

Kérem, az Európai Bizottság hozza nyilvánosságra, hogy a botrányban megnevezett két civil szervezet – a Fight Impunity és a No Peace without Justice – kapott-e pénzügyi támogatást az EU költségvetéséből, és ha igen, mennyit és mikor? Emellett pedig hozzák nyilvánosságra, hogy milyen protokollt alkalmaz a Bizottság annak ellenőrzésére, hogy a civil szervezetek megbízható partnerek-e, és nem szolgálnak tiltott célokat?

– olvasható Monika Hohlmeier, a CONT elnökének kérelmében, amelyet pénteken nyújtott be Johannes Hahn uniós költségvetési biztosnak.

A Fight Impunity két fő finanszírozója a dél-afrikai Sekunjalo befektetési alap és az amerikai székhelyű Human Rights Foundation volt, a No Peace Without Justice viszont uniós támogatást is kapott, amelyet a Bizottság decemberben, a botrány kirobbanásakor függesztett fel.

A finanszírozás egyik módja az úgynevezett kísérleti projektek – ezek különleges szerepet kapnak az uniós költségvetésben, ugyanis egy 140 millió eurós keret állt rendelkezésre, az EP-képviselők pedig javaslatot tehettek, hogy mely ügyeket finanszírozzák belőle. A projekteknél Eva Kaili testvére és a főkolompos, Pier Antonio Panzeri is érintett volt.

Az Európai Bizottság kijelentette, hogy semmi közük az ügyhöz, és egyszer sem finanszírozták a botrányban érintett kísérleti projekteket.

Az ellenőrzési folyamatról egyelőre még nem számoltak be, azonban a Katargate eddig kiderített részleteit tekintve elképzelhető, hogy itt is felületes és foghíjas volt a védelem a visszaélésekkel szemben, ami nyitva hagyta az ajtót a korrupciónak.