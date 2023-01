Démonokra vadászott a rendőrgyilkos

A csütörtöki rendőrgyilkosság elkövetése előtti napon, mint kiderült, Sz. Szilárd a szolnoki laktanyánál randalírozott, akkor hét rendőr intézkedett vele szemben. Rendzavarás, garázdaság és bódult állapotban történő vezetés miatt indítottak eljárást ellene, és állítólag a pszichiátriára is bevitték, ám onnan a következő napon kiengedték.

Fotó: Facebook

A 35 éves ámokfutó a Blikk információi szerint egy álprofilt is létrehozott a Facebookon, ahová már a gyilkosság előtt is a rendőrökről posztolt. A közösségi oldal bejegyzései zavarodott elméjű elkövetőt mutatnak be, aki

furcsa, rettenetes és zavaros írásokat közölt, amelyekben valamilyen igazságosztónak hihette magát.

A megosztásaiban többek között eltűnt emberek eseteit is megtaláljuk, sőt még egy rendőrnek készülő fiatalember sajnálatos haláláról is megemlékezett.

Fotó: Markovics Gábor / MW

A férfi mentális problémáira utal, hogy büszkén azonosult egy új világot létrehozni kívánó szektával is, de rendszeresen írt természetfeletti erőkről és démonokról is. A férfi szomszédai arról számoltak be, hogy a gyilkosság előtt is démonokra vadászva dörömbölt a lépcsőház ajtóin, a rendőrséget is emiatt hívták ki.

A rendőrgyilkos elmeállapotát jelenleg az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben vizsgálják.