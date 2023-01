Lisa Marie Presley egy Los Angeles-i kórházban hunyt el helyi idő szerint csütörtökön, néhány órával azt követően, hogy mentővel a sürgősségi osztályra vitték.

Lisa Marie Presley a 2015-ös Mad Max film premierjén.

Fotó: AFP

Nehéz szívvel osztom meg a lesújtó hírt, hogy csodaszép lányom, Lisa Marie elhagyott bennünket

– írta édesanyja, Elvis Presley egykori felesége, Priscilla Presley közleményében. Lisa Marie hasonlított az apjára kisugárzásában, arcvonásaiban, mély, búgó hangjában, és karrierjében is követte őt: a kétezres években saját rockalbumot jelentetett meg, fellépett mások mellett Pat Benatarral és Richard Hawley-vel.

Apja felvételeihez is csatlakozott, ráénekelt többek között az In the Ghetto és a Don’t Cry Daddy című számra.

Születésének híre bejárta a világsajtót. Tavaly Baz Luhrmann rendező Elvis című filmjének bemutatóján, majd a díjátadókon édesanyjával, Priscillával jelent meg.

Kedden még részt vett a Golden Globe-gálán, hogy ünnepelje a filmben az apját alakító Austin Bulter díját.

Napokkal korábban apja gracelandi házában volt, hogy megemlékezzen az énekes születésnapjáról.

Lisa Marie Presley édesanyjával élt, akit a Dallas című sorozatból ismerhetnek a magyar nézők. Szülei 1973-ban elváltak. Elvis 1977-ben halt meg, felesége 42, lánya kilencéves volt ekkor.

Később saját jogán is a lapok címoldalára került: küzdött a drogokkal, nagy port kavartak rövid házasságai előbb Michael Jackson énekessel, majd Nicolas Cage színésszel.

Danny Keough-val való házasságából Lisa Marie-nak két gyereke született, Riley Keough színész és Benjamin Keough. Később Michael Lockwooddal kötött házasságot, ikreik születtek, Harper és Finley Lockwood.

Benjamin Keough 2020-ban, 27 éves korában öngyilkos lett. Lisa Marie nyíltan beszélt fájdalmáról. „A rettenetes valóság kegyetlen szorításában élek” – írta két évvel Benjamin halála után.

Lisa Marie lett apja alapítványának egyetlen örököse, édesanyjával rendszeresen vettek részt Gracelandben – a házban, ahol Elvis élt és meghalt – nagyszabású rajongói megemlékezéseken.