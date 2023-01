Elkezdődött XVI. Benedek pápa temetése – videó

Megkezdődött XVI. Benedek pápa gyászmiséje.

Fotó: Alberto Pizzoli / AFP

A ciprusfa koporsót háromnegyed 9-kor vitte ki a térre tizenkét világi méltóság, és helyezte el a tér lépcsőjén. A Szent Péter téren sok ezer gyászoló gyűlt össze, sokan érkeztek Németországból, ezen belül is főleg a néhai pápa szűkebb hazájából, Bajorországból. A tömeg fél 10-ig, a gyászmise kezdetéig a rózsafüzér imádságot mondta.

A gyászmisén a jelenlegi egyházfő, Ferenc pápa olvasta fel az evangéliumot és mondott prédikációt. Ezután az eucharisztia következett.

Miért mondott le XVI. Benedek?

XVI. Benedek pápa lemondása 2013-ban sokkolta a hívőket, hiszen mindössze nyolc évig ült a Vatikán trónján, amikor 2013-ban lemondott tisztségéről. Ezzel XVI. Benedek lett a harmadik pápa, aki még életében adta át az egyház vezetését, előtte V. Celesztin pápa tett ilyet 1294-ben, majd XII. Gergely pápa 1415-ben. XVI. Benedek a hivatalos közlések szerint egészségi állapota és előrehaladott életkora miatt távozott a vatikáni trónról, de a valóságban az egyházi korrupció és a szexuális visszaélések állhattak a háttérben.

Lemondása törést okozott a Vatikánban, mivel a kánonjog nem tudta kezelni, hogy két pápa is él a földön ugyanabban az időben. XVI. Benedek visszavonulásakor ígéretet tett rá, hogy személye nem fogja zavarni Ferenc pápa munkásságát, de végül ezt nem váltotta be. Közleményeket írt, interjúkat adott, illetve a Ferenc pápával egyet nem értő konzervatívok jelképe lett. Az egyházban sokan nem fogadták el, hogy lemondott a tisztségéről, és továbbra is a pápának tekintették.