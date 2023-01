A hónap végéig, január 31-ig kell elektronikusan adatot szolgáltatniuk a háziorvosoknak, szakorvosoknak a tavaly kiállított személyi kedvezményre jogosító igazolásokról – közölte hétfőn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Fotó: Shutterstock

A személyi kedvezmény a személyi jövedelemadó összevont adóalapjából vehető igénybe. A személyi kedvezményre való jogosultságot alátámasztó orvosi igazolást a magánszemélyeknek nem kell beküldeniük a NAV-hoz, azt csupán meg kell őrizniük az elévülési idő végéig.

Személyi kedvezményre az jogosult, aki a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló kormányrendeletben említett betegségben szenved és erről orvosi igazolással rendelkezik,

továbbá aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, ilyenkor a jogosultságot az ellátásról szóló határozattal lehet igazolni. A személyi kedvezményhez szükséges orvosi igazolást szakambulancia, kórházi osztály szakorvosa, vagy az általuk készített orvosi dokumentáció alapján a háziorvos állíthatja ki.

Az orvosi igazolás kötelező tartalmi elemei:

a súlyosan fogyatékos személy természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és születési ideje, anyja születési családi és utóneve), lakóhelye, adóazonosító jele,

az igazolás alapjául szolgáló szakorvosi dokumentáció kiadásának dátuma,

a fogyatékos állapot kezdő időpontja,

a súlyos fogyatékosság jellege (végleges vagy ideiglenes),

ideiglenes igazolásnál annak hatálya,

az igazolás kiállításának dátuma,

az igazolást kiállító szakorvos/háziorvos aláírása.

A NAV felhívja a figyelmet arra, hogy a személyi kedvezményre jogosító betegségek listája folyamatosan bővül, érdemes minden évben ellenőrizni a jogszabályi változásokat, hiszen a 2021-as adóévre vonatkozóan is közel 100 ezer forint megtakarítást is jelenthet azoknak, akik olyan betegségben szenvednek, amely az szja kötelezettség szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősül. A kedvezményre jogosíthat többek között a glutén- és a laktózérzékenység is.