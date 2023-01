Több mint hatszáz ukrán katona halt meg egy orosz rakétatámadás nyomán Kelet-Ukrajnában – közölte az orosz védelmi tárcára hivatkozva a Reuters. Az oroszok tájékoztatása szerint két épületet ért találat, amelyben ideiglenesen szállásoltak el ukrán katonákat. A hírt az ukrán fél egyelőre nem erősítette meg.

Fotó: GettyImages

Az MTI közben az Ukrajinszka Pravda hírportálra hivatkozva arról számolt be, hogy több ukrán települést lőttek az orosz erők szombat este a Moszkva által egyoldalúan meghirdetett fegyvernyugvás ideje alatt. Az agresszor, amely megígérte, hogy nem lő, még az ENSZ humanitárius missziójára is tüzet nyitott, amely segélyt szállított Orehiv városába – mondta el Olekszandr Sztaruh, Zaporizzsja megye kormányzója egy tévéműsorban. Anatolij Kurtyev, a zaporizzsjai városi tanács titkára ezt megelőzően a Telegramon arról tett jelentést, hogy szombat este az orosz erők a megyeszékhely peremvidékét lőtték.

Az egész város által hallott robbanások újabb bizonyítékai annak, hogy Oroszország becstelen és lelkiismeret nélküli ország. Annak ellenére, hogy az ellenség állítólag karácsonyra ideiglenes tűzszünetet hirdetett, az oroszok Zaporizzsja külterületeit lőtték

– írta.

Oleh Szinyehubov, Harkiv megyei kormányzó szombat éjjel úgyszintén orosz támadásról számolt be. Szavai szerint Merefa városában két rakéta csapódott be, aminek következtében egy helyi lakos életét vesztette. Az éjjel az orosz erők tüzet nyitottak a Donyeck megyei Kramatorszkra is, ahol károk keletkeztek egyebek mellett nyolc többszintes lakóházban és két oktatási intézményben - közölte Olekszandr Honcsarenko, a város polgármestere, hozzátéve, hogy a támadásban senki sem sérült meg.

Dnyipropetrovszk megye kormányzója, Valentin Reznyicsenko tájékoztatása szerint az éjszaka Nyikopol város peremvidékére lőttek ki az orosz erők mintegy 15 nehéztüzérségi lövedéket, de személyi sérülés ott sem történt.

Jaroszlav Janusevics, a dél-ukrajnai Herszon megye kormányzója azt közölte, hogy vasárnapra virradóan az oroszok tiltott gyújtólövedékekkel lőtték a megyeszékhely, Herszon egyik lakóövezetét. A lakosok közül senki sem sérült meg. Az Ukrajinszka Pravda hírportál hozzáfűzte, hogy gyújtólövedéket tilos lakott területen vagy amellett bevetni. Katonai célpont elleni alkalmazása engedélyezett, de csak akkor, ha az távol van lakott területtől.

A vezérkar közben vasárnapi helyzetjelentésében arról számolt be, hogy

előző nap az orosz hadsereg mintegy 430 katonát veszített.

Velük együtt az Ukrajnában tavaly február óta elszenvedett vesztesége 111 170-re nőtt. Szombaton az ukrán erők megsemmisítettek egyebek mellett három orosz harckocsit, három tüzérségi fegyvert és öt drónt.