Itt a lista: az ukránok imádják Bident és Von der Leyent, Orbán Viktorban kevésbé bíznak

Egy reprezentatív kutatás szerint a politikusok közül Andrzej Duda lengyel elnökben bíznak meg a leginkább az ukránok, őt Joe Biden, az Egyesült Államok első embere és Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság vezetője követi. Úgy tűnik, a megkérdezetteket nem érdekli, hogy Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtotta és hajtja végre, amelynek keretében már másfél millió ukrán számára biztosított ellátást az itteni tartózkodása idejére: Orbán Viktor hátulról a negyedik a sorban.

Fotó: AFP

Duda már a 2021-ben elkészített első kutatásban is megnyerte a versenyt, de azóta a top 3 irányába még nagyobb a bizalom. Dudában a megkérdezettek 86,8 százaléka hisz most, míg ez a szám bő egy éve 52,5 százalék volt, de Biden (79,4 vs. 49,8) esetében is egyértelműen látszik a változás. Von der Leyenre legutóbb nem lehetett szavazni, most 73 százalékos eredménnyel zárt.

A listán negyedik helyre kapaszkodott fel Rishi Sunak brit miniszterelnök, és csupán két politikus bizalmi indexe maradt nagyjából változatlan: a francia Emmanuel Macron és Erdogan török elnök nem lett népszerűbb, de utált sem Ukrajnában.

Az utolsó helyezett természetesen Vlagyimir Putyin, akiben 12 százaléknyi ukrán még bízott 2021-ben, ám mára 0 százalékra csökkent az orosz elnök népszerűsége,

és nem sokkal van előtte Aljakszandr Lukasenka fehérorosz vezető a maga 3 százalékával – pedig legutóbb még 29 százalékon állt. Hszi Csin-ping kínai elnök 21,8 százalékról esett vissza 9,2-re, míg Orbán Viktor 21,9-ről 13-ra.