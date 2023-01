Kína visszaütéssel fenyegeti a Covid-korlátozásokat bevezető országokat

Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, India, Japán és több európai ország is szigorításokat vezetett be a Kínából érkező utazókkal szemben, mivel aggódnak a fertőzésekre vonatkozó adatok hiánya miatt, és tartanak az esetleges új változatok megjelenésétől – tudatta a The Guardian.

Peking nem nézi jó szemmel az utasokkal szemben bevezetett intézkedéseket, és ellenlépéssel fenyegette meg az érintett országokat. A kínai külügyminisztérium szerint nem indokoltak a beutazási korlátozások, és

elfogadhatatlannak minősített néhány, állítása szerint indokolatlanul szigorú szabályt.

Ellenzünk minden, a Covid-intézkedések politikai célú manipulálására tett kísérletet, és meg fogjuk hozni a megfelelő ellenintézkedéseket

– jelentette ki Mao Ning külügyi szóvivő.

Ausztrália és Kanada ezen a héten csatlakozott azon országok listájához, amelyek negatív Covid-teszthez kötik a Kínából érkező utasok beutazását.

Egy Kínából érkező járat utasai várakoznak a Coviddal kapcsolatos dokumentumaik ellenőrzésére a párizsi Charles de Gaulle repülőtéren 2023. január 1-jén.

Fotó: Julien de Rosa / AFP

Az Egyesült Államok vakcinát küldene Kínának

Az Egyesült Államok kiállt a tesztelések szükségessége mellett, és bejelentette, hogy készen áll koronavírus elleni vakcinákat küldeni Kínának, amely eközben a tengerentúlon népszerűsíti saját, a nemzetközi egészségügyi szakértők által kevésbé hatékonynak minősített oltóanyagát.

A francia miniszterelnök, Élisabeth Borne is az utazási követelmények indokoltsága mellett érvelt, és az ausztrálok is kijelentették, hogy nem fogja megingatni őket Kína megtorlással való fenyegetése.

Az országok maguk döntenek az utazási megállapodásokról és arról, hogyan kezelik a koronavírus-járványt

– mondta Jim Chalmers ausztrál pénzügyminiszter.

Hozzátette, hogy a repülés előtti Covid-tesztkövetelmény nem különösen megerőltető, és összhangban van a más országokban hozott lépésekkel. Arra a kérdésre, hogy a követelményt nemzetközi szinten hangolták-e össze, hogy nyomást gyakoroljanak Kínára, Chalmers azt mondta: „Nem egészen így látom, de az biztos, hogy nagy az aggodalom a Coviddal kapcsolatos, Kínából érkező adatok átláthatatlansága miatt.”

Miközben egyre több aggály merül fel a járvány terjedéséről szóló kínai adatok pontosságával kapcsolatban, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tisztviselői kedden kínai kutatókkal találkoztak, hogy a kórházban ápoltak, a halálesetek és a védőoltások számára vonatkozó adatok közzétételére bírják őket.

Kína a világjárvány idején a zéró-Covid-stratégiát alkalmazta, amelyet decemberben, az országos tüntetések nyomására kényszerült leállítani. A szigorú korlátozások hirtelen feloldása után azonban a koronavírus újabb hulláma ütötte fel a fejét.