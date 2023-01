Koronavírus: felsejlik 2020, miközben a világon mindenütt korlátozzák a kínaiak beutazását

Érvénybe lépett csütörtökön a brit kormány által elrendelt tesztkötelezettség a Kínából Angliába utazók számára. Steve Barclay brit egészségügyi miniszter a tavalyi év utolsó napján jelentette be a szűrési kötelezettségről szóló rendelkezést, amelyet kiegyensúlyozott, elővigyázatossági jellegű és átmeneti intézkedésnek nevezett.

Fotó: Noel Celis/AFP

A tárca által csütörtökön részletesen is ismertetett eljárásrend szerint a Kínából közvetlen és közvetett repülőjáratokkal Angliába érkezőknek indulásuk előtt kell elvégeztetniük a koronavírus-szűrést, és a negatív leletet a beszállás előtt fel kell mutatniuk az őket szállító légitársaságnak.

A szűrési kötelezettség a 12 évnél idősebbekre vonatkozik, és a tesztet az indulás előtt legkorábban két nappal lehet elvégeztetni.

A londoni szakminisztérium csütörtöki ismertetése szerint a szűrési eredményt a brit határrendészet tisztviselői is kérhetik érkezés után.

Kínában december elején, röviddel a szigorú rendszabályok elleni tüntetések után jórészt feloldották a koronavírus-járvány megfékezésére elrendelt járványügyi korlátozásokat. Több városban ismét kinyithattak az éttermek, a bevásárlóközpontok és az iskolák, és számos térségben felhagytak az addig kötelező tömeges tesztelésekkel is.

Fotó: Noel Celis/AFP

A fertőződések száma azóta egybehangzó értesülések szerint gyorsan emelkedik, bár a hivatalos kínai adatok és a külföldi szakértők, sajtóorgánumok értesülései között óriási a különbség.

A Financial Times című londoni üzleti napilap karácsonyi kiadásában kiemelte, hogy a kínai országos közegészségügyi bizottság hivatalosan közzétett nyilvános adatai szerint csak 62 592 koronavírus-fertőződés történt december első három hetében. A brit lap azonban a kínai hatóságok nem nyilvános becsléseit ismerő forrásait idézve azt írta, hogy

valójában 250 millió ember, a teljes kínai lakosság 18 százaléka lehetett koronavírus-fertőzött december első húsz napjában.

Egymás után követelik a tesztet a kínaiaktól az országok

Nem az Egyesült Királyság az egyetlen, ahol negatív teszthez kötik a kínai polgárok beutazását. A Távol-Keleten Japán és Dél-Korea is fontolgatja a döntést, miközben az idegenforgalmuk jelentős részét a kínai turisták adják.

Fotó: AFP

Európában Spanyolország is úgy döntött, hogy a Kínából érkezőknek igazolniuk kell, hogy nem fertőződtek-e meg a betegséggel. A beutazáshoz az utasoknak negatív teszteredményt kell felmutatniuk, vagy igazolniuk kell, hogy teljes körűen be vannak oltva. Erről azt követően határozott Madrid, hogy Olaszország korábban közölte, csak Covid-teszttel engedi be a Kínából érkezőket.

Belgiumban hasonló intézkedésről döntöttek, mivel egy Kínából érkező gép minden harmadik utasánál kimutatták új típusú koronavírust.

A tengerentúlon az Egyesült Államok és Kanada is elővigyázatosságból tesztet kér a beutazáshoz. Ausztrália is ezt a döntést hozta meg a kínaiakkal szemben.

Peking kezd begurulni

A kínai kormány nem nézi jó szemmel, hogy számos ország, többek között az Egyesült Államok, India, Ausztrália és számos európai ország előírta a negatív Covid-tesztet a Kínából érkező utasoktól.

Ellenzünk minden, a Covid-intézkedések politikai célú manipulálására tett kísérletet, és meg fogjuk hozni a megfelelő ellenintézkedéseket

– jelentette ki Mao Ning külügyi szóvivő.

A kínai lakosok kezdenek pánikba esni

Kínban ugyan hivatalosan tagadják, hogy krízis helyzet lenne a koronavírus miatt, de a lakosság kezdi sejteni, hogy a kormány hamis adatokat közöl. Folyamatosan érkeznek a hírek kínai hírességek haláláról és bár egyiket sem hozzák összefüggésbe a Coviddal, de egyre kevésbé lehet tagadni a tényeket.

Az interneten megrázó videófelvételek terjednek, amelyek azt mutatják, hogy Kínában szinte bárhol elégetik a holttesteket. A kórházak és a krematóriumok telítődtek a holtestekkel, így a halottak eltüntetésére lassan minden eszközt bevetnek a kínai városokban.