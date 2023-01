Pénteken és szombaton választanak elnököt Csehországban, miután a jelenlegi államfő, Milos Zeman második ötéves mandátuma is lejár március elején. Nyolc jelölt szerepel a szavazólapon, de a közvélemény-kutatások szerint háromnak van esélye a győzelemre.

Andrej Babis volt kormányfő is az esélyesek között van.

Fotó: Martin Divisek / MTI



Az egyikük Andrej Babis milliárdos, volt kormányfő, akit még éppen időben, hétfőn mentett fel a bíróság. Azzal gyanúsították, hogy egy évtizede a Gólyafészek szabadidőközpont építésekor az egyik cége jogosulatlanul szerzett 50 millió koronás (825,5 millió forintos) uniós támogatást. Elítélése esetén a volt kormányfő tízéves börtönbüntetést is kaphatott volna.

Esélyesebbnek számít nála a függetlenként induló 61 éves

Petr Pavel nyugalmazott tábornok, a NATO Katonai Bizottsága volt elnöke, aki vezetett a négy legutolsó közvélemény-kutatás közül kettőben.

A Median felmérésében Pavel 29,5 százalékon állt, három százalékponttal Babis előtt. Az Ipsosnál viszont a volt kormányfő volt az első helyen 0,8 százalékpontos előnnyel, emlékeztetett az Euronews.

A nyugalmazott tábornok vezet a legtöbb közvélemény-kutatásban.

Fotó: Martin Divisek / MTI



A harmadik esélyes jelölt a 44 éves Danuse Nerudová, a brnói Mendel Egyetem volt rektora, aki az első cseh női köztársasági elnök lenne. Mindhárom jelölt támogatottsága 25 és 30 százalék között mozog, a többieké, akik között vannak diplomaták, szenátorok, vállalkozók, tudományos dolgozók, nem éri el a tíz százalékot. Amennyiben senki nem szerzi meg a szavazatok több mint ötven százalékát az első fordulóban – amire a jelöltek nagy száma miatt minden esély megvan –, akkor két héten belül rendeznek egy másodikat az első két helyezett között. Nerudovának is van sansza bejutni a második fordulóba, de valószínűbb egy Pavel–Babis-összecsapás, és a felmérések szerint ebben az esetben a nyugalmazott tábornok az esélyesebb, mert több szavazót tud magához csábítani a kiesett jelöltek táborából, mint az ellentmondásos Babis. A Fortuna fogadóirodánál is Pavel a befutó, számolt be a Reuters. Az eddigi felmérések szerint azonban a második fordulóban Nerudová is legyőzné Babist.

A 10,6 millió lakosú Csehországban több mint nyolcmillió a szavazásra jogosult. A szavazóhelyiségek pénteken délután kettőtől este tízig, szombaton pedig reggel nyolctól délután kettőig lesznek nyitva.