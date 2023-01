Lábát adta Ukrajnáért a francia zsoldos, ám hazatérése után börtön várhat rá

Drámai módon ért véget Maxime Bronchain ukrajnai bevetése: a 32 éves francia férfi zsoldosként csatlakozott az Ukrajnában harcoló nemzetközi légióhoz az orosz katonák ellen. November 27-én azonban aknára lépett egy erdőben, Donbászban. Ezután kalandos körülmények között tért haza, történetét a TF1 hírportállal osztotta meg.

Ukrajnában szolgáló katona (képünk illusztráció). Fotó: Nzpn

Ma már jól vagyok, sokkal jobban érzem magam, már csak fantomfájdalom maradt, de az elmúlt hetek nem voltak egyszerűek

– mondta Bronchain, aki még a kórházban is viselte ukrán zászlós egyenruháját. A férfi annak ellenére, hogy novemberben sérült meg, csak december végén jutott vissza hazájába, és csak akkor operálták meg. Bronchain korábban pincérként dolgozott, mielőtt csatlakozott az ukrán hadsereghez az invázió megindítása után. Kétszer is szolgált a fronton, a második alkalommal szenvedett sérülést. Annak ellenére, hogy elvesztette a lábát, kis híján meghalt a fronton és az orosz katonák is vadászatot indítottak ellene, Bronchain szerint így is megérte a dolog.

Megérte segíteni az ottani embereknek. Ha ott is halok meg, akkor is annak tudatában teszem, hogy kiálltam egy igaz dologért

– mondta kórházi ágyán a férfi, aki négy francia társával harcolt együtt, és bevallása szerint mintegy 50 orosz katonával végeztek. Az utóbbiakról elmondta: a tőlük összegyűjtött dokumentumok alapján mind harcedzett, bátor férfiak voltak, sokan már Afganisztánban, Csecsenföldön is harcoltak, mielőtt Ukrajnába küldték őket. Az egyik csatában a rettegett Wagner-csoport tagjaival is találkozott, velük kapcsolatban azt mondta:

életveszélyesek, mert sosem adják fel, és a végsőkig küzdenek.

Bronchain hazatérése kalandos volt, az ukránok ugyan segítették, de hazája semmit nem tett érte.

Franciaország rengeteg fegyvert és pénzt küld Ukrajnába, mindenáron meg akarja védeni az országot, de mégsem segít a saját állampolgárainak

– mondta a férfi, aki most a protézisére vár, és abban reménykedik, hogy visszatérhet még a frontra, erre azonban kevés az esélye. A francia törvények szerint ugyanis zsoldosként öt év börtönbüntetés és 75 ezer eurós bírság lebeg a feje felett, ő azonban tagadja, hogy zsoldos lenne, szerinte ő önkéntesként harcol az igazságtalanság ellen.