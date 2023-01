Ledózerolják a falut, klímaaktivistákat távolítanak el a német rendőrök

Megkezdte a Lützerath nevű falu elfoglalásával egy lignitbánya kiterjesztése ellen tiltakozók eltávolítását szerdán a német rendőrség. A területet teljesen körbevette, és kisebb összecsapások is voltak, ám a rendőrség szeretné, ha az aktivisták békésen elvonulnának a megsemmisítésre szánt faluból.

Fotó: AFP

Az Észak-Rajna–Vesztfáliában található falu lerombolására az RWE energetikai vállalat Garzweiler nevű, külszíni fejtésű barnakőszénbányájának kiterjesztése miatt van szükség, ám

az aktivisták elszántságát növeli, hogy négy évvel ezelőtt megnyertek egy hasonló küzdelmet a közeli Hambach bánya térnyerésével szemben.

Azonban a hambachi erdő megóvása érdekében kötött kompromisszum része volt, hogy a Garzweiler továbbra is működhet, valamint annak a kiterjesztésére is lesz mód.

A területen évszázadok óta termelnek ki lignitet, emiatt számos falut romboltak le Lützerath evakuálása előtt is. A falu évek óta lakatlan, hivatalosan 2017-re be is fejeződött a település lakóinak áttelepítése. Az utolsó tulajdonos azonban csak tavaly ősszel, hosszú ellenállás után adta el a farmját az RWE-nek, amely szerint

az évi 25 millió tonnás kitermelés fenntartásához szükség van a lelőhely feletti falu lerombolására.

Azonban az elhagyott falu üres házait klímaaktivisták foglalták el, s a terület a fosszilis tüzelőanyagok további használata elleni tiltakozás egyik szimbóluma lett. Az aktivisták szerint a falu lerombolása és a lignittermelés folytatása nem szükséges az ország energiabiztonságának garantálásához, ám az RWE és a tartományi kormányzat ezzel nem ért egyet.

A vita egyik fontos eleme, hogy sokak szerint nem elegendő csupán az áramtermeléssel kapcsolatos szükségletekkel számolni, a szén feldolgozása is igényel további lignitet. A feldolgozott alapanyagokból az észak-rajna–vesztfáliai kormányzat szerint 55 millió tonna szénre lesz szükség 2030-ra, miközben a fogyasztás csökken – írja a Handelsblatt. Ezt az állítást környezetvédők vitatják, szerintük a feldolgozott termékek fedezhetők más külszíni bányákból is.

Az RWE álláspontja, hogy ha a bányászat nem haladhat az egykori település irányába, az veszélyezteti az erőművek szénellátását, mert máshol 200 méteres mélység felett nem található lignit. A vállalat szerint a mostani energiaválság idején szükséges a termelés folytatása.

Tavaly októberben az RWE és a tartományt vezető kereszténydemokrata-zöld kormány megállapodott, hogy a szén kivezetését nyolc évvel, 2030-ra hozzák előre, cserébe a vállalat rövid távon növelheti a termelését. A többi, a termelésnek útjában levő falu – amelyeket eredetileg szintén leromboltak volna – a helyén maradhat az egyezség szerint.

Das passiert übrigens wenn Bürger*innen und Klimaaktivist*innen friedlich gegen das Wegbaggern von #Lützerath demonstrieren. pic.twitter.com/1cePS8Ubfm — Maurice Conrad (@Maurice_Conrad) January 8, 2023

Azonban nem világos, hogy az alku végül csökkenti-e a karbonkibocsátást, ami jelentősen nehezíti a tartományi kormányban részt vevő zöldek helyzetét, különösen, ha a klímaaktivisták és a rendőrség összecsapásai következnek. Bár az RWE jogi szempontból a terület tulajdonosa és a térségben 2030-tól megszűnik a széntermelés, Ricarda Lang, a zöldek társelnöke szerint érdemes megértően viszonyulni a demonstrálókhoz.