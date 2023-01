Jó hír a gyermeket nevelő családoknak: február 1-jétől 17,5 százalékra emeljük a Babakötvény éves kamatát

– írta Varga Mihály a Facebook-oldalán.

A pénzügyminiszter azt is írta, hogy a családok

már 300 ezer gyermeknek gyűjtenek megtakarítást az adó-, járulék- és illetékmentes Babakötvényben. Ezek összege eléri a 200 milliárd forintot.

Havi néhány ezer forintos befizetéssel több millió forint gyűlhet össze a fiatal 18 éves korára – tette hozzá.

Az értékpapírszámlákon közel 200 milliárd forintot tartanak nyilván. A konstrukció felépítése nem bonyolult: az állam minden gyermeknek nyit egy letéti számlát, amelyre 42 500 forintnyi nyitóösszeget, állami támogatást helyez el. Ez önmagában is kamatozik valamennyit, de befizetések nélkül csak minimális összeget kaphat a gyermek. Ha viszont a szülők Start-számlát indítanak, ez az összeg automatikusan átkerül rá, és a Magyar Államkincstár Babakötvényt (állampapírt) vásárol belőle, majd minden egyes befizetésből is. A befizetések után évi legfeljebb 10 százaléknyi, és maximum 12 ezer forintos támogatás is jár, amelynek teljes kihasználásához havi 10 ezer forint befizetése szükséges.