Megkaphatják a zöld jelzést a lengyel Leopardok Berlintől

A várakozások szerint akár szerdán rábólinthat Olaf Scholz német kancellár arra a lengyel kérésre, mely a német gyártmányú Leopard 2-es harckocsik Ukrajnába szállításáról szól az ügyet ismerő források szerint.

Fotó: MORITZ FRANKENBERG

A németek szeretnének gyors döntést hozni, miután a tankok szállításáról szóló huzavona megrengette a Berlinbe vetett bizalmat és Németország európai vezető szerepét egyaránt. A tankok továbbításáról szóló kérést Varsó hivatalosan kedden nyújtotta be, ám korábban már

Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök jelezte, a németek engedélye nélkül is hajlandóak lépni.

A tavasz közeledtével Ukrajna szövetségeseit az a kérdés foglalkoztatja, hogy küldjenek-e Kijev számára tankokat, mely segíthet visszaszerezni az oroszok által megszállt területeket, ám Németország sokak szemében kihúzta a gyufát vonakodásával. Scholz ugyanakkor amellett érvel, hogy nem szerencsés, ha Németország egyedül provokálja Moszkvát az újabb fegyverkategória küldésével, noha nem nyugati, hanem

szovjet gyártmányú tankokat például Lengyelország már küldött az ukránoknak.

A frissen kinevezett német hadügyminiszter, Boris Pistorius kedden arról beszélt a ZDF műsorában, hogy Németország most leltárba veszi a Leopardokat, melyek elérhetőek. Korábban egyébként a német vezetők arról beszéltek, hogy csak akkor járulnak hozzá a Leopardok frontra küldéséhez, ha az Egyesült Államok is küld M1 Abrams típusú tankokat. Időközben azonban irányt váltottak és azt állítják nincs összefüggés a két kérdés között. Ennek ellenére keddi sajtóhírek szerint M1-ek is érkezhetnek Ukrajnába – írja a Bloomberg.