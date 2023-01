Meggyőződésem, hogy ez a fiatalítás a magyar nemzet és a haderő érdeke, és előnyére válik

– mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Magyar Nemzetnek adott interjújában.

Fotó: Bús Csaba / Petőfi Népe

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet hatálya alá eső szervezeteknél szolgálatot teljesítő

azon katonák szolgálati viszonyát, akik a 45. életévüket betöltötték és legalább 25 év tényleges szolgálati viszonyban töltött idejük van, a Honvédelmi Miniszter egyoldalú döntéssel és 2 havi felmentési idővel megszüntetheti.

A miniszter szerint a honvédéségnél modern, high-tech haderőt építenek, és ehhez elengedhetelen egy új, a fiatalokra jellemzően dinamikus, fizikailag, szakmailag és erkölcsileg is példaértékű vezetői kultúra kiépítése.

Nemzetközi tapasztalattal, nyelvtudással felvértezett vezetőkre van szükség az állomány minden szegmensében

– tette hozzá. Azt is mondta, hogy a szomszédos háború miatt is most kell fiatalítani, megnyitni az utat azon idősebb tisztek előtt, akik előtt még nyitva áll a civil munkaerőpiac, amihez méltányos segítséget nyújt a honvédelmi szolgálati juttatás. Hozzátette, hogy a háborús helyzetben a magyar társadalom és a politikai vezetés figyelme is a biztonság kérdése felé fordult.

Arra a kérdésre, hogy mi történik azokkal, akikre a kormányrendelet vonatkozik, a miniszter azt mondta, hogy új juttatási formaként bevezették a honvédelmi szolgálati juttatást, ami megilleti az elküldött katonákat a nyugdíjkorhatár eléréséig abban az esetben is, ha közben munkát vállalnak. A juttatás alapja az utolsó illetmény hetven százaléka. Szalay-Bobrovniczky példaként elmondta, hogy

egy 55 éves katonatiszt, akinek a jelenlegi illetménye havi bruttó egymillió-egyszázezer forint, havi bruttó 616 ezret kap a honvédelmi szolgálati juttatás jogcímén. A jogosultság megállapítását minden esetben miniszteri döntésnek kell megelőznie.