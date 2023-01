Az internet népét is felbolygatta az eset, amikor a Cincinnati Bengals és a Buffalo Bills hétfő éjjeli NFL-mérkőzésén a Bills safetyje, Damar Hamlin egy ütközést követően összeesett a pályán. A játékost újra kellett éleszteni, és azóta is kritikus állapotban van.

Kritikus állapotban az NFL-sztár Damar Hamlin (balra, fehérben, az ütközés pillanatában).

Fotó: Dylan Buell / Getty Images

Az eset kapcsán a Twitteren ismét felerősödtek a vakcinaellenes hangok, amelyek egyből megpróbáltak összefüggést keresni Hamlin kritikus állapota és a korábban felvett koronavírus elleni védőoltás között. Az állításaik alaptalanok, és a közösségi médiában évek óta terjedő félretájékoztatásra épülnek – számolt be a The Washington Post.

Ez egy tragikus és túlságosan is ismerős látvány mostanság: sportolók hirtelen összeesnek a pályán

– írta bejegyzésében a Trump-párti aktivista, Charlie Kirk, aki a Turning Point USA nevű ifjúsági csoportot vezeti. Tweetjét már csaknem tízmillióan nézték meg.

Mindenki tudja, mi történt Damar Hamlinnal, hiszen túl sok sportolóval történt ez világszerte, mióta a Covid-oltást kötelezővé tették

– írta Emerald Robinson, a Newsmax egykori tudósítója egy több mint kétmilliószor megtekintett tweetben, amely az Egyesült Államokban felkapott #DamarHamlin hashtag alatt látható.

Ugyanakkor kevés biztos információ ismert Hamlin állapotáról, és azt sem lehet tudni, hogy valóban felvette-e a koronavírus elleni oltást. Azonban az NFL korábban arról adott tájékoztatást, hogy a ligában szereplő játékosok 95 százaléka megkapta a Covid elleni vakcinát.

Csapata, a Bills kedd esti közleményében arról számolt be, hogy Hamlin szívmegállást szenvedett. A The Washington Postnak nyilatkozó két kardiológus azt mondta, hogy a Hamlin mellkasát ért ütés billenthette ki a játékos szívét a ritmusból, ami megzavarta a véráramlást az agyban. Egyelőre az orvosok is csak találgatni tudnak azt követően, hogy megnézték az esetről készült videófelvételt.

Visszatér a legnagyobb pénzgyár a sportok között: indul a 103. NFL-szezon Csütörtök éjjel igazi rangadóval startol a szezon, amely évente egyre több és több bevételt termel. 2027-re már az évi 25 milliárd dolláros bevétel a kitűzött cél, ami a jelenlegi ütemben nem is elérhetetlen vállalás.

A Twitteren villámgyorsan terjedő, többnyire alaptalan állítások mennyisége ékes bizonyítéka annak, hogy az oldal mennyire lazán kezeli a félretájékoztatást azt követően, hogy a madaras közösségi oldal felvásárlása után Elon Musk novemberben visszavonta a Twitter Covid-tájékoztatással kapcsolatos korábbi szabályozását. A platform számos, korábban felfüggesztett felhasználó fiókját visszaállította, köztük több közismerten oltásellenes személy profilját is.

A szóban forgó lépésekre azért került sor, mert – a többek között pont a nem túl szerencsésen sikerült Twitter-felvásárlás miatt már nem a világ leggazdagabb emberének számító – Musk a szólásszabadságra hivatkozva szinte mindenkit visszaenged az oldalra.

A közegészségügyi szakemberek és a közösségi médiával foglalkozó kutatók egyaránt arra hívják fel a figyelmet, hogy

az ilyen típusú tweetek áradata azt kockáztatja, hogy növekszik a félelem és a bizonytalanság a koronavírus elleni védőoltásokkal kapcsolatban,

miközben az Amerikai Egyesült Államokban – három évvel a pandémia kezdete után – ismét emelkedik az esetszám.

Naomi Smith, az ausztráliai Federation University szociológusa szerint a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos félretájékoztatás akár meg is ölheti azokat az embereket, akik komolyan veszik ezeket a híreket.

Fotó: Shutterstock

Az tény, hogy az oltásellenes bejegyzések rohamos terjedése a jól sikerült időzítésüknek köszönhető. A tengerentúlon a legnépszerűbb sporteseménynek számító NFL rajongói, azaz amerikaiak milliói kerestek válaszokat a világhálón Hamlin állapotával kapcsolatban, mivel a híradók és a sportkommentátorok kevés releváns információval rendelkeztek. Az információs vákuum lehetőséget teremtett az oltásellenesek számára, akik már korábban többször is azt hangoztatták, hogy a hirtelen halálesetek vagy a váratlan összeomlások összefüggésbe hozhatók azzal, hogy az illető felvette a koronavírus elleni oltást.

A Twitter korábbi vezetése alatt a vakcinákról szóló híreket minden bizonnyal további kontextussal látták volna el – mondta a cég egy névtelenül nyilatkozó korábbi alkalmazottja. A közösségi oldal Musk előtti járványügyi félretájékoztatási irányelvei sem voltak tökéletesek, mindkét oldalról bírálatok kereszttüzében volt a szabályozás. A demokraták álláspontja szerint a vállalat nem tett eleget a valótlanságok visszaszorításáért, miközben a republikánusok úgy vélték, hogy a vállalat túl messzire ment a cenzúrával.

Egy volt Twitter-alkalmazott ennek kapcsán elmondta, hogy a trükkösen megfogalmazott és a spekulatív bejegyzéseket nehéz lett volna kezelni a platform moderátori csapata számára, mivel ezek gyakran homályosak, és nem mindig olyan állításokat tartalmaznak, amelyekről egyből könnyen és egyértelműen kijelenthető, hogy hamisak.

A szakértők abban egyetértenek, hogy

Elon Musk hatalomátvétele óta sokkal könnyebben megy a félretájékoztatás az oldalon, mint korábban, és jóval kevesebb akadálya van a terjedésnek.

Naomi Smith szerint a Twitter döntése, amellyel visszavonta korábbi irányelveit, más közösségi hálózatokra is hatással lehet. A szociológus álláspontja az, hogy a hamis információkat tartalmazó tweetek valószínűleg nem maradnak a Twitter keretein belül, linkek vagy képernyőfotók formájában más csatornákon is könnyen megoszthatók, például üzenetekben, privát csatornákon vagy akár Facebook-csoportokban is.

Ezeknek a dolgoknak az eredeti platformjukon túl is van életük

– zárta gondolatait Smith.