Nem segíti az orosz-német viszonyt, ha Ukrajnába mennek a Leopardok a Kreml szerint

Dmitrij Peszkov ugyanakkor azzal is tisztában van, hogy a kapcsolatok már most is a mélyponton vannak.

34 perce | Szerző: MTI

Nem tesz jót az orosz-német kapcsolatoknak a Leopard harckocsik Ukrajnába szállítása Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint, aki kedden, újságírói kérdésre válaszolva beszélt a lehetőségről. Fotó: SAMEER AL-DOUMY Peszkov szerint az ilyen szállítások nem sok jót ígérnek a kapcsolatok jövőjére nézve, zokon minden bizonnyal nyomot hagynak. A szóvivő ugyanakkor elismerte, hogy a kapcsolatok már most is a mélyponton vannak. Nincs érdemi párbeszéd Németországgal, az Európai Unió többi országával vagy az észak-atlanti szövetséggel – tette hozzá. Ugyancsak kedden Jens Stoltenberg NATO-főtitkár Berlinben a Boris Pistorius német védelmi miniszterrel közösen megtartott sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a Leopard harckocsikról szóló német döntés hamarosan megszületik. Ukrajna szövetségeseinek pénteki, a németországi Ramstein amerikai légitámaszponton tartott találkozóját követően Pistorius azt közölte, hogy a résztvevők még nem döntöttek arról, hogy szállítsanak-e Ukrajnának Leopard 2 harckocsikat. Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök kijelentette, hogy Varsó alternatív koalíciót hoz létre azokból az országokból, amelyek készek harckocsikat szállítani Ukrajnának, ha maga Németország nem hajlandó erre. Peszkov nem kívánta kommentálni Aljakszandr Lukasenka fehérorosz államfőnek azt a kijelentését, hogy Kijev megnemtámadási szerződés megkötését javasolta Minszknek, mondván, az ügyről nincsnek értesülései.

