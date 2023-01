Megoszlanak a vélemények a prémium-fodrászszolgáltatásokat illetően: vannak, akik szerint leáldozott a hajvágási szokások luxusformáinak, míg vannak, akik számára fontos a részletekre való odafigyelés, és ragaszkodnak az extra szolgáltatásokhoz.

Az Egyesült Királyságban is érzékelhető inflációs hatás miatt az árak további emelkedése várható, különösen a piac prémiumszegmensében – írja a Bloomberg. A londoni Truefitt and Hill fodrászüzletben 110 fontba kerül (kb. 50 ezer forint) egy haj- és szakállvágás, olyan extrák nélkül, mint a festés vagy a kondicionálás. A legtöbb férfi azonban sokkal kevesebbet hajlandó a hajvágásra áldozni.

Egy haj- és szakállvágás átlagosan 19 fontba, azaz 8500 forintba kerül Nagy-Britanniában.

Az árak a brit fővárosban azonban jóval magasabbak: átlagosan 32 font, mintegy 14 500 forint körül mozognak.

De vajon mi a titka Truefitt and Hillnek? És vajon megéri-e?

Az 1805 óta üzemelő Truefitt and Hill a Guinness-rekordokba is bekerült mint a világ legrégebbi borbélyüzlete. Az üzlet olyan korábbi ügyfeleket szolgált ki, mint III. György és néhány korábbi miniszterelnök, Charles Dickens és William Thackeray író pedig a regényeiben említette.

Fotó: Getty Images

A prémiumélmény már a bejelentkezési folyamattal elkezdődik: a Truefitt and Hillnél a 100 font feletti díj egy részét arra fordítják, hogy mindig legyen valaki, aki készenlétben áll, és egy-két csörgésen belül felveszi a telefont, így kevesebb mint 60 másodperc alatt időpontot kaphatnak az ügyfelek, jelentős mennyiségű időt, pénzt és stresszt megspórolva.

A fodrászatba belépve rögtön arcul csapja a vendéget a történelem szele: a falakon sárgaréz táblák emlékeznek meg a néhai Fülöp herceg, illetve Bernard Montgomery, második világháborús tábornagy látogatásáról. Az érkező vendéget kényelmes, fekete bőrfotel és egy úri klub hangulatát árasztó környezet fogadja, ahol rögtön egy friss forró törölközőt tekernek a kliens arca köré.

Az üzletben nem futószalagon érkeznek a vendégek, hanem egy teljes órát szánnak rájuk. A szolgáltatás által biztosított, magas színvonalú élményt a szakállvágás ideje alatt nyújtott frissítő szemmaszk, az illatosított hajtonik és a hajzselé, valamint a kérésre jéghidegen, csiszolt üvegpohárban felszolgált víz teszi teljessé.

Ha extra kényeztetésre vágyik, a 195 fontos, teljes körű ápoltságot (ultimate grooming) nyújtó szolgáltatás is elérhető,

mely magában foglalja a vizes borotválkozás (wet shave), manikűr és arcápolás élményét is.

A Truefitt and Hill árai összhangban vannak a vezető versenytársak díjaival. A Harrodsban lévő Adam és a Sohóban található Joe and Co 125 fontot (56 ezer forintot), illetve 98 fontot (44 ezer fontot) kér hasonló szolgáltatásokért cserébe, ráadásul mindkét ár magában foglal egy sört vagy egy whiskyt is, az Adamben pedig még a fülszőrzetet is kiégetik, valamint fejbőrmasszázst is kapnak az ügyfelek.

