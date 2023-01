Magyarország pénzügyi tartalékai történelmi csúcson vannak – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor miniszterelnök a facebook oldalán is, azt követően, hogy pénteken erről a Kossuth Rádió reggeli műsorában is beszélt. Tájékoztatása szerint az elmúlt három hónapban sikerült jelentős mértékben növelni készleteinket, részben a rezsicsökkentés miatt, másrészt pedig azért, mert a kormány felkészült a veszélyek korára.

Megfogalmazása szerint Brüsszel nem érte el azt a célját, hogy pénzügyileg sarokba szorítsa hazánkat. Emiatt pedig a brüsszeli döntéshozók frusztrálttá váltak és ezért az Erasmus pályázatok felfüggesztéséről szóló döntés hátterében is ez állhat. Leszögezte, hogy megegyezés hiányában az állam kifizeti a jövő évi ösztöndíj költségeket, így nem éri kár a magyar diákokat. De mint a Világgazdaság korábban megírta, maguk az egyetemek is jelezték már, hogy ösztöndíj rendszereik nem kerülnek veszélybe, akár maguk is tudják ezeket finanszírozni.

Közben ebben az ügyben Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter levelet írt az Európai bizottságnak, amelyben rávilágított: a bizottság lépései sértik az Alapjogi charta 13. cikkét azzal, hogy programokat, kutatásokat és képzéseket lehetetlenítenek el, illetve intézményeket és tudományos munkatársakat érintenek hátrányosan. A bizottság döntése évtizedes nemzetközi szakmai együttműködéseket rombol le, és korlátozza a tudományos élet szabadságát

Fotó: MILOS MISKOV / AFP

A Világgazdaság korábban megírta, hogy december–januárban összesen 4,25 milliárd dollárt vont be az adósságkezelő központ, ez a jelenlegi árfolyamon 1584 milliárd forint. Ráadásul háromszoros volt a kereslet a magyar devizakötvények iránt, ami bizonyítja, Magyarország és a magyar gazdaság felé a bizalom töretlen, a gazdasági teljesítményben, a stabilitásunkban bíznak a befektetők, hitelezők.

Ennek köszönhetően január elejére a devizatartalék megközelíthette a 42 milliárd eurót, ami történelmi rekord.

Ma tehát magasabb a tartalékunk, mint mikor arra kényszerült az ország 2008 végén, hogy az IMF-től (12,3 milliárd euró) és az Európai Uniótól (6,5 milliárd euró) vegyen fel devizakölcsönt, amikor is 2011 végére ezeknek a kölcsönöknek köszönhetően 37,8 milliárd euróra futott fel a tartalék.