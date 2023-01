Orosz oligarchának dolgozott a volt FBI-ügynök

Az amerikai Szövetségi Nyomozó Hivatal (FBI) egyik volt ügynökét, Charles McGonigalt és egy oroszból amerikai állampolgárrá vált bírósági tolmácsot, Sergey Shestakovot vettek őrizetbe az amerikai hatóságok a hétvégén – közölte hétfőn a New York-i ügyészség.

Charles McGonigal

Fotó: Leo Reis Youtube

A két férfi a vádak szerint Oleg Gyeripaszkának – a kevés, háborút nyilvánosan kritizálni merészelő orosz oligarchák egyikének – segített kijátszani az ellene hozott szankciókat, sőt egy riválisáal szembeni vizsgálatban is segítséget nyújtott számára.

A gyanút súlyosbítja, hogy az FBI egykori munkatársa szolgálati ideje alatt éppen az oligarchák, köztük a Gyeripaszka ellen indított vizsgálatokkal foglalkozott. A férfi egyébként orosz származású amerikai állampolgár társával közösen nemrég megpróbálta az orosz milliárdossal szemben elrendelt szankciókat feloldatni.

Gyeripaszka ellen még szeptemberben, távollétében emeltek vádat a szankciók megsértése miatt. Ha elítélik, akár húsz év börtönnel is sújthatják. McGonigal azonban akár 80, Shestakov pedig akár 85 évet is kaphat – írja a Financial Times.