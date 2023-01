A napokban derült ki, hogy az idén Jákob Zoltán lehet a TV2 2023-as Nagy Ő című műsorának főszereplője. Ha ez igaz, új pályára lépne a kereskedelmi csatorna, hiszen a műsor történetében most először szerepelhet klasszikus üzletember.

Fotó: Jákob Zoltán / Facebook

Korábban inkább hírességeket, sztárokat választott ki a TV2. Jákob Zoltán ráadásul nem hétköznapi vállalkozó, hanem a legsikeresebbek egyike, ami azért is nagy dolog, mert gyerekként paprikaföldeken dolgozott. A legutóbbi 100 leggazdagabb magyar listáján

a 37. helyet szerezte meg 43,2 milliárd forintos vagyonnal.

Igaz, neki nem ez lenne az első tévés szereplése, hiszen a TV2 Trendmánia műsorának szépségszakértője volt.

Miből lett Jákob Zoltán pénze?

A céges érdekeltségeit vizsgálva az látszik, hogy az Elite Cosmetix Kft. és a Jákob Ingatlan Kft. a két zászlóshajója a vállalkozásainak. Az előbbi társaság létesítői okirata a céges kimutatások szerint 2006. január 30-i, éppen ma 17 éves. A legutóbbi ismert, lezárt üzleti évben, 2021-ben az Elite Cosmetix több mint 6,5 milliárd forint forgalmat ért el, és 1,3 milliárd forint profittal zárt. A Jákob Ingatlan Kft. 2009-ben jött létre, és még nagyobb vállalkozás: 2021-ben majdnem 10,5 milliárd forint bevételt könyvelt el, és 154 millió forint volt az adózott eredmény.

A Jákob Ingatlan Kft. főtevékenysége lakó- és nem lakóépület építése, illetve saját tulajdonú ingatlan adásvételével és bérbeadásával, üzemeltetésével is foglalkozik, tehát tipikus ingatlanfejlesztő cég. Jákob Zoltánt 2013 óta ismeri a piac mint építőipari beruházót és ingatlanfejlesztőt. Akkoriban 65 lakásos társasházi projektet valósítottak meg, 2016-ban pedig Elite Park Újbuda néven indított több mint 700 lakásos beruházást. Ennek az első ütemét befejezte, a folytatását már mások bonyolítják le.

A műkörmös

Az Elite Cosmetix lényegében a Crystal Nails márkát takarja, amely kvázi itthon a műköröm-alapanyagok vezető gyártója és forgalmazója. Ennek a tevékenységnek az elindításáról Jákob Zoltán egy korábbi interjúban azt mondta, hogy akkoriban családi okokból úgy érezte, hogy a munkában is váltania kell. Kapóra jött, hogy a testvérének egy cseh ismerőse azt javasolta, hogy az általa forgalmazott műkörömtermékeket adja el Magyarországon.

Azt sem tudtam, mi a műköröm, de belevágtam

– mesélte. Kiderült, hogy nem tud jól együttműködni a cseh vállalkozóval, ezért maga próbálkozott meg behozni a termékeket Hollandiából. De még ez sem hozta meg a várt sikert. Ennek ellenére nem hagyta abba, mert nagyon megtetszett neki az iparág. „Annyira más világ volt, mint az építőipar, ahol hidegben, hóban, fagyban kell dolgozni, instruálni a kőműveseket, a többi munkást. Elbűvölt a szépségipar, ahol annyi minden más volt. Szép, ápolt emberekkel, nőkkel vagy körülvéve, minden arról szól, hogy legyünk igényesek, érezzük jól magunkat. Szóval erőltettem a dolgot.” Behozott egy amerikai márkát, amely már kapósabb lett. Csakhogy nem fejlesztettek eléggé, ezért megalapította a saját márkáját, a Crystal Nailst. Egy amerikai vegyésszel összeállva fejlesztettek néhány igazán sikeres terméket. A Cystal Nails nemcsak Magyarországon futott be, hanem külföldön is és több tucat országba exportál.

Életút és vagyon

Jákob Zoltán Bács-Kiskun megyében, Szabadszálláson született. A Wikipédia szerint Hartán nőtt fel, Baján járt gimnáziumba. Jó érzéke volt a matematikához, így a Budapesti Műszaki és Közgazdaságtudományi Egyetemen folytatta a felsőfokú tanulmányait, építészmérnökként végzett. A múlt nyáron a Blikk azt írta róla, hogy a fényűzés számára természetes. Akkoriban költözött be a legújabb otthonába: a 200 négyzetméteres, tetőteraszos lakás egymilliárd forint volt az egyedileg gyártatott bútorok és kiegészítők ára nélkül. Ma már nincs kötött munkaideje, minden hónapban hét-tíz napot utazgat. Nem akar megfelelni senkinek, azt csinál, amit akar.

Amikor kezd pénzed lenni, szereted számolni, utána már csak nyűg, kiborul a szekrényből

– vélekedett a vagyonról. Közismert a közvetlenségéről, több luxusautója van, amelyekbe előszeretettel ültet be járókelőket.

Az Aranyemberek című könyvben arról is beszélt, hogy kudarcok is érték az üzleti életben. Határidős ügyletekbe kezdett, öt ügyletből négy bejött. Igaz, az ötödikkel elúszott a pénz, amit addig keresett vele. Meg tudott állni a lejtőn, amiben apósa is aktív szerepet játszott.