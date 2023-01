Milliószámra készülhettek, már éppen a végső csomagolásra készen álltak a legyártott cigaretták, amikor a NAV Merkur Bevetési Egysége megérkezett a titkos debreceni dohánygyárba – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Az adóhatóság beszámolója szerint régi, elhagyatott raktárépületben, kívülről szinte észrevehetetlenül működhettek éjjel-nappal a modern gépsorok Debrecen külterületén. A pénzügyőrök szerint profin kiépített elektromos hálózat, rejtett levegőztető, fény- és hangszigetelés, illetve egy külön helyiségben működő, egyedi kivitelezésű aggregátor biztosította a csendes, feltűnés nélküli gyártást.

Fotó: Getty Images

A mesterien kialakított szigetelés még a telefonokat is leárnyékolta. A zsákutcában lévő nagyüzem kamerái is a zavartalan működést segíthették. A napi szinten használható, jól felszerelt és modern szabadidős helyiségek pedig az életvitelszerű bentlakásra is alkalmassá tették az üzemet.

Egy mai modern cigarettagyár legprofesszionálisabban felszerelt hasonmását üzemeltették a NAV érkezéséig.

Az engedély nélküli cigarettagyártással jelentős vagyoni hátrányt okoztak. A lefoglalt cigaretta értéke megközelíti az egymilliárd forintot, emellett a gépsorok az előzetes becslések szerint is több milliárd forintot érnek. A nyomozók öt ukrán állampolgárt, négy férfit és egy nőt őrizetbe vettek, és gyanúsítottként kihallgatták őket.