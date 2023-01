Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, szolgálatteljesítés közben, csütörtök éjszaka életét vesztette Baumann Péter rendőr főtörzsőrmester, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) XI. Kerületi Rendőrkapitányság körzeti megbízottja. Az Újbudán megkéselt rendőr februárban lett volna 30 éves – derül ki a Police.hu Megrendülten című közleményéből. A BRFK tájékoztatása szerint a rendőrségi épületeken fekete zászlóval, a szolgálati gépjárműveken pedig gyászszalaggal tisztelegnek fiatalon elhunyt kollégájuk előtt. A nap folyamán a szirénák is felsírtak Budapest-szerte, és gyertyagyújtást is szerveztek. Az elhunyt rendőrt azóta hősi halottá nyilvánították.

Fotó: Demetrio Zimino

Tavaly emelték a fizetésüket, idén nem várható

Az eset ismét rávilágított arra, hogy milyen veszélyes szakmájuk van a rendőröknek, ezért kérdés, hogy mekkora összegért kockáztatják életüket az emberek védelméért. A Független Rendőr Szakszervezet hivatalos honlapján december elején jelent meg egy beszámoló arról, hogy a rendvédelmi dolgozók 2023-ban nem számíthatnak béremelésre, miután a belügyi érdekegyeztetési fórumon a Belügyminisztérium képviselői egyértelművé tették, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben anyagi vonzattal járó indítványokról nem tudnak tárgyalni. Ez alól csak azok képezhettek kivételt, akiknek az akkori illetménye nem érte el a jelenlegi minimálbért, illetve garantált bérminimumot. Ők a jogszabályok által előírt kötelező emelést kapták meg.

A fegyveres testületek méltányossági béremeléséről még júliusban írtunk. Szeptembertől a következő fizetések az irányadók:

a tiszthelyettesek a korábbi bruttó 267 ezer forint helyett 384 ezer forintos,

a pályakezdő tisztek pedig az egykori 393 ezer forint helyett 510 ezer forintos illetményt kapnak,

A tiszthelyettesi állomány tekintetében tehát átlagosan 30-44, míg a tisztek vonatkozásában 18-25 százalékos bérfejlesztések léptek hatályba mintegy négy és fél hónappal ezelőtt, vagyis összesen bruttó 116 916 forinttal nőtt meg a jövedelmük. A rend- és honvédelmi béremelésre, valamint a határvadászokra tavaly mintegy 52 milliárd forintot biztosított az állam.

Ezenkívül februárban 91 milliárd forintot fizettek ki a rendőröknek fegyverpénzként, az egy főre jutó átlagos juttatás 2,7 millió forint volt.

Az összképet némiképp rontja, hogy ez csupán a hivatásos állomány tagjainak járt, a rendvédelmi igazgatási alkalmazottaknak (RIASZ) és a rendőrségi munkavállalóknak nem. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) adataira hivatkozva Bárdos Judit, a Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (BRDSZ) elnöke akkor azt mondta, hogy az 50 ezres állományból 13-14 ezren semmilyen fegyverpénzt nem kaptak, és a hivatásosok közül sem mindenkinek jutott 2,7 millió. Az újabb emelésre – a kormány döntése alapján – 2024. január 1-jén számíthatnak.

Kivételes rendőr volt Baumann Péter, többször kitüntették Baumann Péter 2012-ben kezdte rendőri tanulmányait a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában, 2013. július elsején szerelt fel próbaidős járőrként a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) XI. Kerületi Rendőrkapitányság állományába. Járta a ranglétrát: 2018 decemberében járőrvezető, fél évre rá járőrparancsnok beosztásba került, majd körzeti megbízottként dolgozott. A BRFK közösségi oldalán megjelent bejegyzésben kiemelik, hogy imádta, amit csinált, helytállását vezetői is elismerték, teljesítményét legutóbb kivételesnek értékelték. Hathatós munkáját, amelyet a közösség biztonságáért végzett, szolgálata alatt többször díjazták: hétszer részesült önkormányzati jutalomban.

Átlag alatti fizetésért kockáztatják az életüket

A Fizetesek.hu-n szereplő adatok szerint a rendőrszakma jelenleg a 477. helyet foglalja el a magyarországi fizetések rangsorában.

Eszerint pozíciótól, tapasztalattól, képesítéstől, szolgálati időtől függően átlagosan bruttó 259 165 és 517 194 forint között mozognak a kereseti lehetőségek.

A portálnak nyilatkozók átlagéletkora 33 év, míg a szakmában a nők aránya 15 százalék.

Kérdéseinkkel megkerestük a debreceni székhelyű Zsaruellátó – A Mindennapi Hősökért Egyesületet, amely a Facebookon több mint 150 ezres követőbázissal rendelkezik. Válaszlevelükben a következőt írták:

Civil, támogató egyesületként azt tapasztaljuk, hogy sok rendőr keres másodállási lehetőséget, mivel a kapott illetmény – főleg a mai helyzetben – nem fedezi a megélhetésüket. Sokan szerelnek le, ez tény, és azt is látjuk, hogy a kiképzőintézmények (rendészeti szakközépiskolák) már nem az évekkel ezelőtti több száz vagy több ezer feletti létszámokkal indítanak évfolyamokat, hanem lényegesen kisebbekkel. Jövőkép? Nehéz megjósolni, de drasztikus változás hiányában sok jót nem lehet várni.

A hivatalosan elérhető gazdálkodási adatokból megfigyelhető, hogy a tragikusan fiatalon elhunyt Baumann Péter munkahelye, a BRFK különböző jogcímeken nyújt egyéb juttatásokat a nem vezető beosztású alkalmazottjainak. A jutalmak mellett cafeteriát, ruházati utánpótlás-illetményt, mobiltelefon-használati és albérleti hozzájárulást, lakástámogatást, munkába járási költségtérítést, valamint szociális juttatásokat biztosít dolgozóinak.

A hatályos jogszabály (Hszt.) kimondja: „A hivatásos állomány tagja szolgálati viszonya alapján alapilletményből, az egyéb pótlékokból és teljesítményjuttatásból álló illetményre jogosult. Az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani.” Egyebek között pótlékra jogosult az is, akinek van nyelvvizsga-bizonyítványa, vagy fertőzés veszélyének kitett beosztásban teljesít szolgálatot, de az éjszakai műszakot és a készenléti állapotot is arányosan díjazzák.

Ez nem a versenyszféra – meglátszik a béreken

A Zsaruellátóhoz folyamatosan érkeznek a levelek: a járőrök, nyomozók, továbbá a határon szolgálatot teljesítő állomány tagjai egyaránt azon a véleményen vannak, hogy szinte minden munkavállaló erősen túlterhelt a rendőrségnél. Az egyesületnél úgy vélik, a rendőri szakma manapság egyáltalán nem jövedelmező: