Rendőrgyilkosság: megszólalt az elkövető, nem kellett amputálni a lábát

Nyilatkozott a kórházi ágyáról a Borsnak az a férfi, akit a csütörtök éjjeli rendőrgyilkossággal gyanúsítanak. Sz. Szilárdot jelenleg is ápolják, miután tette után elmenekült, és a rendőröknek – akik szintén megsérültek a támadásban – csak lábára leadott lövéssel sikerült megállítaniuk. Baumann Péter tragikus halálának körülményeiről ebben a cikkünkben olvashat.

Fotó: Mátyus Tamás

A férfival szemben az ügyészség szombaton indítványozta az előzetes letartóztatását, amelyről a bíróság vasárnap dönt. Addig is kórházban van, itt talált rá a Bors munkatársa, akinek a beszámolója szerint az intézmény előtt több rendőrautó sorakozik, nehogy elszökjön a férfi.

A lap szerint a férfit az egyik első emeleti kórteremben őrzik, tudatánál van, és üdvözölte is az újságírót, aki arra is rákérdezett, hogy igaz-e a hír, amely szerint a lövés miatt amputálni kellett a lábát. A gyanúsított mosolyogva mutatta meg, hogy mindkét lába megvan, de a végtagjai be voltak kötözve.

„Feltettük neki a kérdést, hogy a január 12-i események után, és azok ismeretében, hogy ember az életét vesztette, tiszta-e a lelkiismerete.

A férfi ezt válaszolta: általában tiszta a lelkiismeretem!

Itt véget is ért a beszélgetésünk, mert a rendőrök megkértek minket, hogy hagyjuk el a helyszínt” – írja a Bors, amely cikkében hozzátette: a tettes büntetett előéletű, korábban is erőszakos bűncselekmények miatt ítélték el.