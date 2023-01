A múlt heti rendőrgyilkosság kapcsán készített felmérést a Századvég arról, hogy a felnőtt magyar lakosság hogyan vélekedik az erőszakos bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonásáról.

Fotó: Shutterstock

A kutatásból kiderül, hogy a megkérdezettek szinte mindegyike hallott az esetről, 97 százalék nyilatkozott így. Noha a hivatalos személyeket a magyar jogrend már most is fokozott büntetőjogi védelemben részesíti, a válaszadók 93 százaléka a jelenleginél is határozottabb fellépést vár a törvényhozóktól, és egyetért azzal az állítással, hogy

szigorúbban kellene fellépni azokkal szemben, akik erőszakos bűncselekményt követnek el hivatalos személy sérelmére.

A felmérés alapján a magyarok szerint a kábítószeres befolyásoltság sem lehet mentség az erőszakra. A megkérdezettek 81 százaléka szerint gyilkosságok és más erőszakos bűncselekmények esetén drogos befolyásoltságra hivatkozókat súlyosabb büntetéssel kellene sújtani.

Az is megállapítást nyert, hogy a magyarok 68 százaléka szerint meg kellene szüntetni azt a lehetőséget is, hogy a gyilkosságok elkövetői az elmeállapotukra hivatkozva enyhébb büntetésért folyamodhassanak.