Repedések Kijevben: már Zelenszkij bizalmasa is lemondott

Felmentését kérte tisztségéből kedden Kirilo Timosenko, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője. A tisztségviselő, aki 2019 májusa óta tölti be hivatalát, egy január 23-i dátumú képet tett közzé Telegram-csatornáján, és annak aláírásában megköszönte az iránta tanúsított bizalmat az államfő, valamint az összes tisztségviselő részéről, akikkel együtt dolgozott a poszton. Lemondását nem indokolta meg. Az ukrán média szerint Kirilo Timosenko távozása része lehet a Volodimir Zelenszkij elnök által bejelentett személyi változtatásoknak. A lemondásának elfogadásáról szóló rendeletet az elnök honlapján tették közzé.

Fotó: Evgen Kotenko / AFP

Timosenko korábban rendszeresen nyilatkozott a háború állásáról, legutóbb január közepén is ő számolt be újabb orosz támadásokról. Volodimir Zelenszkij hétfő esti videóbeszédében jelezte, hogy a héten személyi változások lesznek a kormányban, a régiókban és a biztonsági erők különböző szintű vezetői posztjain korrupciós vádak miatt. Ezek közül, mint mondta, néhányat már végre is hajtottak, míg mások hamarosan következnek.

A 33 éves Kirilo Timosenko 2019 óta volt az elnöki hivatal helyettes vezetője, amely minőségben a régiókat és a regionális politikát felügyelte. Volodimir Zelenszkij választási kampányában az elnökjelölt médiafelelőse volt.

Az ukrán sajtó szerint Kirilo Timosenko az Ukrajna elleni orosz háború 2022. februári kezdete óta többször is korrupciós gyanúba keveredett drága autók személyes használatához kapcsolódóan. Az érintett minden vádat tagad. A Strana.ua és az Ukrajinszka Pravda ukrán hír- és elemző honlap szerint Kirilo Timosenko helyét a kijevi területi közigazgatás vezetője, Olekszij Kuleba veszi át, míg Kirilo Timosenkót a herszoni területi katonai közigazgatás vezetőjévé nevezhetik ki. A múlt héten, január 17-én egy másik vezető tisztségviselő, Olekszij Aresztovics közölte, hogy benyújtotta lemondását az ukrán elnöki hivatal vezetőjének tanácsadói posztjáról. Azt mondta, azért tette ezt, hogy „példát mutasson a civilizált viselkedésből”.