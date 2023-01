Szijjártó Péter: Magyarország nem blokkolja az ukrán segélycsomagot

Az ukrajnai helyzet volt a fő csapásirány Brüsszelben az európai uniós külügyminiszterek tanácsülésén, ahonnan Szijjártó Péter külügyminiszter számolt be a részletekről.

Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

Két előterjesztés került napirendre: az egyik, hogy az európai békekeretből újabb 500 millió eurót csoportosítson át az Európai Unió Ukrajnának, hogy ebből finanszírozzák a fegyverszállítmányokat. A másik pedig, hogy 45 millió eurónyi összeggel járuljon hozzá az EU a korábban elindított, ukrán katonákat kiképző misszió működéséhez.

Szijjártó Péter a közösségi oldalán úgy fogalmazott: Magyarország álláspontja egyértelmű, béke kell, minél előbb. Szomszédos országként ennek a súlyát a saját bőrünkön érezzük.

Magyarország érdekeivel így ellentétes minden olyan döntés, amely a háború elhúzódásához vezet, ugyanakkor Szijjártó Péter kiemelte: Magyarország nem akadályozza az EU erre vonatkozó döntésének végrehajtását, azaz nem blokkolja a pénzügyi átcsoportosításokat.

Ugyanakkor Szijjártó Péter hozzátette: kéréssel is fordult az ukrajnai magyarság ügyében, hiszen az elmúlt időszakban több magyarellenes támadás is volt a Kárpátalján, amelyek ellen az Európai Uniónak is fel kell lépnie. Magyarország azt várja Ukrajnától, hogy tartsa tiszteletben a magyar nemzeti közösség jogait.

Szijjártó Péter az új szankciós csomaggal kapcsolatban elmondta: az ukrán felszólaló az orosz nukleáris szektor szankcionálását is követelte és ennek látszik, hogy van táptalaja az európai uniós közösségen belül is. A külügyminiszter szerint látszik, hogy a szankciók nagyobb kárt okoznak Európának, mint az oroszoknak.

Szijjártó kiemelte: a magyar energiaellátás szempontjából a nukleáris energia nélkülözhetetlen. A paksi atomerőmű nélkül Magyarország energiaellátása nem lenne megoldható.

Magyarország éppen emiatt nem fog támogatni olyan szankciót, amely korlátozná bármilyen módon az orosz nukleáris szektort. Ebben a kérdésben nincs kompromisszum. Ugynakkor hozzátette: egyelőre semmilyen konkrétum nem hangzott még el ezzel kapcsolatban, csak a szándékok érezhetők.