Ismét elővehetik Ursula von der Leyen botrányos Pfizer-szerződéseinek ügyét. Mint ismert: a politikus vezette testület 2021 májusában elképesztő, 35 milliárd eurós szerződést kötött a céggel 1,8 milliárd adag koronavírus elleni vakcina beszerzéséről, mindezt úgy, hogy von der Leyen sms-ben beszélte meg a részleteket a Pfizer vezérigazgatójával, Albert Bourlával.

Fotó: AFP

Az ügyben természetesen vizsgálat is indult, az uniós ombudsman pedig arra jutott, hogy von der Leyen stábja szándékosan hátráltatta a munkájukat, amikor azt állította, nem talált semmiféle szöveges üzenetet az EB-elnök és Bourla között.

Később kiderült, csak a belső dokumentum-nyilvántartást tekintették át, az SMS-eket nem, mondván, azok túlságosan „rövid életűek”, ezért nem tartoznak a szakpolitikával kapcsolatos dokumentumok megőrzésére vonatkozó uniós jogszabály hatálya alá.

Az ügyet tavaly szeptember óta jégre tették, főleg, miután kirobbant egy másik súlyos korrupciós ügy, amelyben már letartóztatások is történtek. Eva Kaili korábbi EP-alelnök mellett mások is rács mögé kerültek, ezzel pedig még lehet, nem ért véget a lista. Már Maria Arena szocialista képviselő is lemondásra kényszerült.

Most a Politico arról ír, hogy várhatóan az Európai Parlament covid-19-et vizsgáló bizottsága beidézi majd von der Leyent egy meghallgatásra, ahol szőnyeg szélére állítanák a kérdéses szerződések miatt. A bizottság azt akarja tudni, hogy az elnök milyen szerepet töltött be a tárgyalásokban. Eddig ugyanis von der Leyen egyetlen erre vonatkozó kérdésre sem reagált. A bizottság be akarta idézni a Pfizer vezérigazgatóját is, de ő nemet mondott a felkérésre.

Az ügyben egyébként folyik egy vizsgálat is, de ebben egyelőre nem érintették az EB-elnök felelősségét.