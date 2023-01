Újabb félmillió tartalékost sorozhat be Putyin januárban

Kijev szerint hamarosan újabb, még szélesebb körű mozgósítást rendelhet el Vlagyimir Putyin orosz elnök hazájában, hogy fordulatot csikarjon ki a megrekedt ukrajnai háborúban. Az ukrán vezetés szerint Putyinnak esze ágában sincs befejezni a háborút és már januárban megindulhat a sorozás, amely során 500 ezer újabb tartalékosnak kellene bevonulnia a hadseregbe.

Fotó: Aleksandr Golubev / GettyImages

Vadim Szkibickij ukrán katonai hírszerzés helyettes vezetője szerint Moszkva a félmillió új katonát a tavaszi és nyári hadjáratok során vetné be. Nem ez az első eset egyébként, amikor az ukrán vezetés arról beszél, hogy Moszkva újabb hadműveleteket tervez indítani és végső soron ismét Kijev elfoglalása lenne Putyin célja. A Kreml ugyanakkor továbbra is tagadja, hogy újabb mozgósítást terveznének.

Igaz, ugyanezt tagadták tavaly nyáron is, szeptember végén mégis elrendelték a részleges mozgósítást, amely során 300 ezer tartalékost hívtak be harcolni, sokan közülük már kint is vannak a fronton. Ugyanakkor ennek többszörösére tehető azoknak a száma, akik a sorozás elől elmenekültek Oroszországból és a környező országokban telepedtek le ideiglenesen.

Szkibickij szerint Oroszországnak nagyjából két hónap kell ahhoz, hogy felállítsa az új hadosztályokat, addigra pedig az ukránoknak is fel kell készülniük.

Ukrajnában már egymillióra tehető azoknak a száma, akik tapasztalatot szereztek a harctéren, de közülük nem mindenki teljesít most is szolgálatot. Őket is fel kell majd fegyverezni a közelgő inváziós hullámok érkezéséig, ehhez pedig elengedhetetlen a nyugati támogatás.

A hírszerzés szerint a következő 6-8 hónap lesz kritikus, ha ezt átvészelik és az oroszok nem érnek el jelentős sikereket a harctéren, akkor Putyin rendszere összeomlik – írja a Guardian.