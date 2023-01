Tizenegyre emelkedett az egyesült államokbeli, Monterey Park-i lövöldözés halálos áldozatainak száma – közölte hétfőn a LAC+USC Medical Center kórház. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint egy további páciens állapota súlyos, két másik viszont már jobban van. Helyi idő szerint szombat éjjel a kaliforniai Monterey Park kisvárosban egy 72 éves férfi lelőtt több embert.

Fotó: AFP

A Huu Can Tranként azonosított férfi egy táncklubban követte el a tömeggyilkosságot, majd a szomszédos Alhambra városában is bement egy szórakozóhelyre, de ott a vendégek el tudták tőle venni a fegyvert. A második helyszínen senki sem sérült meg, a férfi elmenekült, a szemtanúk szerint egy fehér furgonnal.

Korábban még tíz halottról és tíz sebesültről lehetett tudni. Az elkövető elmenekült a helyszínről, majd vasárnap délután végzett magával, amikor a rendőrség különleges egysége körbevette járművét. A tett indítékát továbbra is homály fedi.

Hétfőn egy másik államban is lövöldözés volt: két diák életét vesztette, egy tanár pedig megsebesült az Iowa állambeli Des Moines városának egyik magániskolájában. A rendőrséget helyi idő szerint délután egy órakor riasztották a belváros peremén található oktatási intézményhez, ahol éppen egy oktatási programot szerveztek a problémás fiatalok számára, amit Will Holmes (művésznevén Will Keeps) rapper hívott életre Starts Right Here (Itt kezdődik) néven. A helyszínen két válságos állapotban lévő diákot megpróbáltak újraéleszteni, azonban később kórházban belehaltak sérüléseikbe. A tanárt súlyos sérülésekkel szintén kórházba szállították.

Nagyjából húsz perccel a lövöldözést követően a rendőrség a közelben megállított egy járművet, és őrizetbe vett három gyanúsítottat, egyikük elmenekült, de egy kutyás egységgel sikerült elfogni. Egy szemtanú, akinek az irodája az iskola közelében található, a Des Moines Register című lapnak arról számolt be, hogy látott valakit elfutni a helyszínről, nyomában rendőrökkel és járőrkocsikkal. „Minden bizonnyal ez egy célzott incidens volt. Nem volt véletlen” – hangoztatta Paul Parizek rendőr.