Útjára engedte legújabb szuperfegyverét Putyin, és ez még csak a kezdet

Útnak indult a orosz, Cirkon hiperszonikus robotrepülőgépekkel felszerelt Admiral Gorskov fregatt. A csatahajó tesztüzemét január elsején fejezték be az oroszok. Az Admiral Gorskov fregatt a tesztek során még egy ezer kilométeres távolságban lévő célpontot is képes volt eltalálni a Fehér-tengeren. A hajó most útnak indult és útja érinteni fogja az Atlanti- és az Indiai-óceánt, valamint a Földközi-tengert is.

20 perce | Szerző: VG/MTI

Hadrendbe állt, majd az Atlanti- és az Indiai-óceánt, valamint a Földközi-tengert érintő hosszútávú hajózásra indult az Cirkon hiperszonikus robotrepülőgépekkel felszerelt Admiral Gorskov fregatt - jelentették szerdán az orosz hírügynökségek. Az ünnepélyes eseményen videókonferencia formájában részt vett Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki köszönetet mondott az orosz hadiipari komplexum szakembereinek, amiért megkezdték a Cirkonok sorozatgyártását. A fegyvert az elnök a világon egyedülállónak nevezte. Hozzátette, hogy Oroszország tovább fogja fejleszteni a fegyveres erők harci potenciálját. Makijivka: Oroszország saját katonái mobilozását okolja a brutális rakétacsapásért Az orosz védelmi minisztérium szerint a tömeges mobiltelefon-használat lehetővé tette a csapatok tartózkodási helyének beazonosítását. Szergej Sojgu védelmi miniszter közölte, hogy a hosszú út során a fregatt gyakorolni fogja a Cirkon "szárnyasrakéták" használatát. Rámutatott, hogy ez a fegyver megbízhatóan hatol át a lég- és rakétavédelmi rendszereken, a sebessége kilenc Mach feletti, a hattótávolsága pedig meghaladja az ezer kilométert. Mint mondta, a hajó a Cirkonokkal képes célzott és erőteljes csapást mérni a tengeri és a szárazföldi ellenfélre egyaránt. Az orosz elnök 2019. február 20-án a Szövetségi Gyűléshez (a parlament két házához) intézett beszédében tett bejelentést hiperszonikus fegyverek kifejlesztéséről. A Cirkonok tesztelését tavaly június 1-jén fejezték be, Putyin pedig december 21-én közölte, hogy az év elején hadrendbe fogják állítani a hiperszonikus manőverező repülőgépekkel felszerelt Admiral Gorskovot.

