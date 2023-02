Míg a legfrissebb 2021-es adatok szerint országszerte mintegy 50 ezer fővel csökkent az állandó lakosok száma, addig a falusi csok által érintett településeken mindössze hatezerrel esett vissza a helyi lakók száma – derül ki az OTP Ingatlanpont csütörtöki közleményéből.

Fotó: Pesti Tamás /Fejér Megyei Hírlap

A 2019 óta elérhető lehetőség a gyermekes családokat segíti az ingatlanvásárlásban, bővítés, korszerűsítésben több mint kétezer olyan kistelepülésen, ahol az átlagosnál jobban fogyott a lakosság. A megoldás sikerét jelzi a népesség csökkenésének mérséklődése, amit nemcsak a fentebbi abszolút számok, hanem az arányok is jeleznek.

Az országos népességcsökkenés 2021-es 0,5 százalékos értékével szemben a falusi csokos települések csak 0,2 százalékát vesztették el lakosaiknak.

Olyan települések is vannak, ahol a támogatás a lakosság növekedését is elérte, ezért ezek közül több 2023-tól már kikerültek a kedvezményezett falvak köréből, helyüket más községek vették át, és az eredeti terveknél két évvel tovább, 2024 végéig lehet élni a lehetőséggel.

A jelenleg 2630 települést érintő támogatás számára 2021 kifejezetten sikeres volt, hiszen annak az ingatlanpiac általános folyamatai is kedveztek Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője szerint. A szakértő szerint

a magas városi lakásárak mellett a Covidra adott reakció miatt is sokan költöztek ki a városokból, minél levegősebb, zöldebb lakókörnyezetet keresve.

Az adatokból az is kiderül, hogy a falusi CSOK bevezetése óta hat vármegyében – Fejérben, Győr-Moson-Sopronban, Komárom-Esztergomban, Pesten, Vasban és Veszprémben – az érintett települések együttes lélekszáma egyre nő. Zalában 2020-ban még csökkent a lakosságszám, ám 2021-ben már többen laktak a vármegyében található falusi cskos településeken, 336 fővel.

A többi tizenkét vármegyében a lehetőség azonban csak a népességcsökkenés visszafogására volt elég. Baranyában, Csongrádban, Jász-Nagykun-Szolnokban és Somogyban a legfrissebb adatok azonban megfeleződött a népességvesztés tempója.

A 2021-es évben az érintett települések közül Nagyhuta lakossága nőtt a legnagyobb mértékben (19 százalék), igaz ez mindössze 14 beköltözőt jelent. E toplista első 10 helyén (legalább 13 százalékos bővüléssel) jellemzően apró települések állnak, öten Zalából (Ligetfalva, Zalaköveskút, Tilaj, Lendvajakabfa, Szijártóháza), valamint a somogyi Hosszúvíz, a veszprémi Kispirit, a baranyai Tófű és a vasi Nagytilaj. Abszolút értékben a legtöbb új lakosnak (223 fő) az egyébként is legnépesebb, 5342 lakosú hajdú-bihari Mikepércs örülhetett.

A támogatás elnevezése ellenére az érintett települések közül 89 városnak számít, ezek közül több turisztikai célpont is, de ezek népessége nem bővült számottevően. Az 5.207 lakosú Fonyód lélekszáma mindössze 2-vel nőtt 2021-ben, két másik balatoni település pedig szolidan fogyott is: Balatonkenese (2.732, -15), Badacsonytomaj (2.188, -1). A 3771 fős Tokaj lakossága nem változott, míg a 2213 fős Villány 24 főt vesztett népességéből.

Valkó Dávid szerint

nem lenne meglepő, ha 2021 maradna a csúcsév a falusi csok történetében, hiszen 2022-ben több, a falusi vásárlások ellen ható folyamat is megindult a lakáspiacon.

A kiköltözési hullám már az év elején megfordulni látszott, míg a rezsi-aggodalom sem kedvezett a nagyobb, gyakran régebbi családi házak forgalmának. Kérdés persze a szakértő szerint, hogy a támogatás ezeket a trendeket mennyire tudja ellensúlyozni.

Az érintett településeken ugyanis korlátozott az ingatlanválaszték, kevés a jelen állapotában is jó minőségű és olcsón üzemeltethető ház, igaz jelenleg a falusi csok az egyetlen támogatási forma, amely támogatja a korszerűsítéssel járó munkálatokat, melyek különösen sokat növelhetnek egy-egy ingatlan értékén. Valkó szerint ezért ezen támogatásnak most abban is kitüntetett szerepe lehet, hogy ezeken a településeken az eredeti tulajdonosaik korszerűsítsék a házak egy részét.