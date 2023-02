A gabonaalku működését továbbra is akadályozzák az oroszok

Amikor tavaly sikerült Törökország és az ENSZ közvetítésével megkötni az ukrán gabona tengeri exportját lehetővé tévő alkut, abban szerepelt a hajók átvizsgálása az érintett felek részvételével, amit Moszkva az ukrán export korlátozására használ fel.

Fotó: Bloomberg

A gabonaalku keretében létrehozott folyosón áthajózó hajók száma emiatt januárban az egyezség augusztusi kezdete óta a legalacsonyabb szintre csökkent, az ukrán gabona dömpingjét hozva az országgal közös szárazföldi határral rendelkező országokban, így hazánkban is.

Az ukrán export kulcsszerepet játszik a világ élelmezésében, és sokat segített a megindulása a globális élelmiszerárak letörésében a háború kitörése utáni csúcsokról.

A halogató taktika miatt azonban eddig egyetlen hónapban sem sikerült elérni az alkuban kitűzött havi ötmillió tonnás célkitűzést.

Az áruk gyors haladását akadályozza, hogy a hajókat vizsgáló csapatok száma november óta háromra csökkent, a korábbi négy-ötről. Januárban napi 2,7 hajót sikerült csak átvizsgálni, szemben a decemberi 3,4-del. A legtöbb hajót október 31-én sikerült útjára engedni, amikor 46 gabonaszállítót vizsgáltak meg, miután Oroszország felfüggesztette a részvételét az alkuban. Az orosz időhúzás a kereskedők és a gazdák számára jelentős veszteségeket okoz az egyik vezető ukrán exportőr, a Nibulon szerint.

A nemzetközi gabonakereskedő, az Archer-Daniels-Midland Co. is arról számolt be, hogy a vizsgálatok egyre szűkebb keresztmetszetet képeznek, így február 1-jén már 114 hajóra nőtt a vizsgálatra váró hajók száma a Boszporusznál, szemben a december végi 96-tal.

Nem meglepő, hogy január 18-án az ENSZ is felszólított az ellenőrzések hatékonyságának növelésére és a hátralékok csökkentésére.

Ukrajna az exportot többféle módon igyekszik növelni, a nagyobb hajók használata mellett a köz- és vasúti szállítás is egyre nagyobb szerepet kap, kiváltva a kelet-európai gazdák haragját. A Fekete-tengeren szállított gabona októberben érte el a csúcsát, ám az abban a hónapban regisztrált 4 millió tonna is elmarad a kitűzött céloktól, ráadásul nem biztos, hogy sikerül márciusban megújítani az egyezséget, ami további problémákat okozhat – írja a Bloomberg.