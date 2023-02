A remény helyét átveszi a gyász Törökországban, egyre kevesebb a túlélő a romok alatt

A törökországi katasztrófavédelmi ügynökség adatai szerint már 18 342 ember halt meg az országban, a sebesültek száma nagyjából 75 ezer körül lehet. Azt egyelőre nem tudni, hogy hányan lettek hajléktalanok a katasztrófa miatt, de

75 ezer embert már evakuáltak az érintett tartományokból.

Szíriában a hírek szerint 3300-an vesztették életüket.

Drámai mentések, túlélők és halottak

Számos túlélő napokig rekedt a romok alatt, mire ki tudták hozni őket. Egy 17 éves fiú 94 órát töltött a egy összedőlt épület alatt, mire kimentették.

A fiatal a a saját vizeletét itta, hogy túléljen, ameddig megtalálják.

A mentők emberfeletti teljesítménnyel dolgoznak a mentéseknél, sok túlélő felszínre hozása napokig is eltart, mivel vigyázni kell, hogy az összedőlt épületek ne omoljanak tovább. Van olyan mentő, aki hétfő óta nem aludt és folyamatosan dolgozik, hogy minél több ember menthessen meg.

Törökországban több magyar mentőcsapat is segít a munkálatokban. Újabb túlélőt mentett a ki a romok alól a törökországi földrengés mentésében részt vevő magyar Hunor mentőszervezet – hangzott el szerdán az M1 Híradóban. A műsorban közölték, hogy a nőt több órányi ásás után sikerült kimentenie a magyar mentőcsapatnak. Lantos Csaba elmondta, hogy a nő férjét korábban szintén a Hunor mentőszervezet mentette ki a romok alól, és a szakemberek tőle tudták, hogy felesége szintén a romok alatt rekedt. A tizenhat túlélő mellett egy macskát is kimentettek, illetve tizenhat holttestet is kiemeltek. A dél-törökországi Hatayban, 58 órával a földrengés után mentettek meg egy csecsemőt.

A katasztrófaövezetben több egészen kicsi gyereket is kiemeltek a romok alól. Volt olyan kisbaba, akinek az egész családja odaveszett a földrengésben.

Pénteken Hatay tartományban, Iskenderun városban egy kilenc fős család minden tagját sikerült kihozni egy összedőlt épületből. Úgy tudtak túlélni, hogy összebújva melegítették egymást, hogy ne hűljenek ki. Iskenderun város egy másik pontján versenyt futottak az idővel a mentők, mivel az épület csak 200 méterre van a Földközi-tengertől és a földrengés után a víz elkezdett beszivárogni a romok alá.

Diyarbakir városában egy nőt sikerült kihozni a romok aló, de a gyermekét még nem tudták elérni.

Törökország környezetvédelmi és várostervezési minisztere szerint az országban legalább 12 ezer épület dőlt össze. A katasztrófa súlyosabb, mint 2011-es fukusimai szökőár. A török kormányt sok kritika éri, mivel a vádak szerint az országban a költségek miatt nem tartották be az épületeknél a biztonsági előírásokat, így azok nem voltak ellenállók a földrengésekkel szemben.

A mentőcsapatok versenyt futnak az idővel. A romok alatt rekedt túlélők nagyjából egy hétig élhetnek túl, de a fagypont alatti hőmérséklet rontja az esélyeiket. Az nem elég, ha egy túlélőt megtalálnak, sokszor időigényes a mentés, mivel vigyázni kell, hogy nem okozzanak további omlást.

Már több mint 100 óra telt el a földrengések óta. A BBC helyszíni tudósítói arról írnak, hogy

a mentési munkálatok üteme egyre csökken.

Az eltelt idő és a hideg miatt egyre kevesebb az esélye annak, hogy túlélőket találjanak. A lap arról ír, hogy pénteken már madárcsicsergést is lehetett hallani az egyik elpusztult városban, ahol egy nappal korábban a mentési munkálatok zaja miatt ez elképzelhetetlen lett volna. Tegnap még 22 embert sikerült kimenteni az egyik összedőlt épületből, de a mentők szerint pénteken már felesleges rá energiát szánni.

A mentőcsapatok fáradtak, a körülmények romlanak és a remény apad.