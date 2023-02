A szankciók ellenére rekordokat döntenek az orosz mozik jegybevételei

Bár a hollywoodi kasszasikereket kivonták az orosz mozikból, ennek ellenére tavaly több mint 140 amerikai filmet mutattak be Oroszországban – derül ki az oroszországi jegyeladásokat nyomon követő Oroszországi Mozialap adataiból. Noha a hollywoodi filmek távolmaradása után az orosz moziipar az összeomlás szélére sodródott, a mozipénztárak idén év elején mégis minden idők legjobb startját produkálták, és soha nem adtak el annyi jegyet az orosz mozikban, mint idén januárban – írja a Variety.

A Háromezer év vágyakozás című film tavaly több mint 4,3 millió dollár bevételt hozott az orosz moziknak.

Fotó: Kennedy Miller Mitchell / AFP

Az STXinternational forgalmazásában megjelent legújabb Guy Ritchie-film, A Fortune hadművelet (Operation Fortune: Ruse de Guerre) című akcióvígjáték és A gép című akcióthriller jelenleg az orosz mozik tíz legnépszerűbb filmjei közé tartozik. Idén további 130 nemzetközi film bemutatását tervezik.

Amikor a Lionsgate filmcéget az oroszországi megjelenéseiről, köztük a Jennifer Lopez főszereplésével készült Ásó-kapa-géppisztoly (Shotgun Wedding) című filmről kérdezték, a vállalat szóvivője nem kívánt nyilatkozni, bár egy az ügyet ismerő személy azt mondta, hogy a vállalat szünetelteti az Oroszországgal kötött új üzleteket, de továbbra is tiszteletben tartja a háború előtt kötött szerződéseket olyan szervezetekkel, amelyek mentesülnek a nemzetközi szankciók alól.

Több cég is új szerződéseket köt a háború kezdete óta. Az egyik nagy amerikai értékesítési ügynökség elismerte, hogy a harmadik félnek eladott filmek orosz mozikba kerülhetnek. A FilmNation szerint – amelynek a Háromezer év vágyakozás (Three Thousand Years of Longing) című filmje tavaly több mint 4,3 millió dollárt hozott az orosz jegypénztáraknak – azt állítja, hogy a tartalomgyártókra bízza a döntést, hogy be szeretnék-e mutatni filmjeiket az országban.

Az orosz oligarchák és a Kremlhez kötődő vállalkozások ellen bevezetett szankciók ellenére nincs olyan törvény, amely megtiltaná az amerikai vállalatoknak, hogy a szankciós listán nem szereplő orosz szervezetekkel üzletet kössenek. Sok meghatározó orosz forgalmazócég Európában máshol telepedett le, vagy már korábban is rendelkezett bázissal, ami lehetővé teszi számukra, hogy külföldi szerződések aláírásakor megkerüljék az orosz bankok által a nemzetközi kifizetésekre vonatkozó befagyasztást.

A berlini filmfesztivál és az Európai Filmpiac a cannes-i, velence-i és más fesztiválok után engedélyezte a független orosz filmkészítők részvételét az idei rendezvényen, miközben kitiltotta a Putyin-rezsimhez kötődő vagy azt támogató filmeseket.

A nyilvános kiállások ellenére úgy tűnik, egyre több cég úgy döntött, hogy ismét orosz forgalmazókkal fog dolgozni – mondta Daniel Goroshko, az A-One művészfilmeket forgalmazó cégtől. (Az A-One tavaly decemberben Ruben Östlund cannes-i Arany Pálma-díjas A szomorúság háromszöge [Triangle of Sadness] című filmjét vetítette az orosz mozikban.)

Helytől függ majd a mozijegy ára – drága lesz középen ülni Az egyik legnagyobb amerikai moziüzemeltető, az AMC bevezeti a mozijegyek helytől függő árazását.

A megkérdezett európai értékesítési ügynökök közül többen kategorikusan elutasítják az orosz vevőkkel való együttműködést, bár mások továbbra is hajlandók olyan régi ügyfelekkel üzletelni, akiknek nincsenek kapcsolataik a Putyin-rezsimmel.

A francia értékesítők nem voltak szégyenlősek az oroszországi ügyleteikkel kapcsolatban: a múlt hónapban francia értékesítési ügynökök egy csoportja összefogott, hogy fedezzék az Unifrance filmszervezet párizsi Rendez-Vous rendezvényén részt vevő orosz forgalmazó cégek szállodai költségeit.

Az Unifrance szerint Oroszország a francia filmek harmadik legnagyobb nemzetközi piaca volt 2022-ben mintegy 2,6 millió nézővel, miután a legutóbbi három évben is magáénak tudhatta az első két helyet. A három testőr című film is szerepel például azok között a francia filmek között, amelyeket a következő hónapokban bemutatnak az orosz mozikban.

Egy francia értékesítési ügynök megvédte az iparág álláspontját, megjegyezve, hogy a külföldi filmek teljes elszigetelése csak Oroszország további elszigetelését szolgálja,

beleértve azokat az orosz állampolgárokat is, akik ellenzik az ukrajnai háborút.

A mozi még mindig az egyik legmegfizethetőbb szórakozás – VG Podcast Az energiaválság és az infláció sem vette el a magyarok kedvét a moziba járástól.

Valójában az orosz filmipar nem szenved hiányt a potenciális partnerekben, és sokan örömmel üzletelnek a 2021-ben hatodik legnagyobb mozipiacának számító országgal. Indiában például az orosz cégek nagy számban képviseltették magukat tavaly novemberben a goai Film Bazaar piacon új üzletkötések reményében.

Részlet a Fortune hadművelet című filmből. Fotó: Miramax

Eközben a Gazprom-Media tulajdonában lévő Central Partnership nevű gyártó- és forgalmazócég megállapodást kötött a Four Star Films forgalmazóval, hogy orosz filmeket mutathasson be közel-keleti és észak-afrikai mozikban. A Central Partnership vezérigazgatója, Vadim Verescsagin elmondta, hogy a cég teljes palettáját Latin-Amerikába is elviszi, ahol nagy az igény az orosz akcióthrillerek és más zsánerfilmek iránt.

Az, hogy a globális filmipar nagy része továbbra is üzletel Putyin Oroszországával, más megvilágításba helyezi az elmúlt év nyilvános pózolásait. Ennek ellenére sok filmkészítő továbbra sem változtat Oroszország-ellenes álláspontján. Sean Penn amerikai színész-rendező arra a kérdésre, hogy mit szólna ahhoz, ha az orosz mozikban is bemutatnák az Ukrajna-barát Szuperhatalom című filmet, dacosan kijelentette, hogy a globális szórakoztatóiparban „egyetlen rubel sem cserélhet gazdát”.

Az ukrán producer és forgalmazó, Denis Ivanov úgy látja, hogy az orosz adófizetők közvetlenül finanszírozzák a háborús erőfeszítéseket, és az orosz filmiparral kötött üzletek betiltására szólított fel, ragaszkodva ahhoz, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy meg lehessen állítani a tömeges gyilkolást Ukrajnában.