A Wagner-csoport elsöprő rohama közben Oroszország rakétákkal támadja Ukrajna több városát

Rég nem látott csapást mért Oroszország Ukrajnára február utolsó napján. A délelőtti órákban arról érkeztek hírek, hogy a Wagner-csoport a legjobban képzett zsoldosaival öt irányból is lerohanta a donyecki Bahmutot, ahol már hónapok óta megrekedt a front. Eközben az ország több városát is rakétákkal támadják, Herszon is találatokat kapott. Az ukránok civil áldozatokról számoltak be.

47 perce | Szerző: VG/MTI

Az orosz erők kedden ismét tüzet nyitottak a dél-ukrajnai Herszon városára, a hatóságok eddigi értesülései szerint két civil meghalt a támadásban – közölte Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője. Fotó: Vincenzo Circosta Az orosz támadás következtében egy családi ház összedőlt – tette hozzá Jermak. Az ukrán vezérkar közlése szerint az elmúlt napban az orosz erők több mint 25 településre nyitottak tüzet a herszoni régióban, a Denyeper (Dnyipro) folyó ukrán ellenőrzés alatti jobb partján, aminek következtében három helyi lakos sérült meg. Orosz–ukrán háború 370. nap – friss hírek Az ukrán védők helyzete egyre nehezebb, de még kitartanak, és a tüzérségi támogatásnak köszönhetően sikerült visszaverniük az orosz rohamokat. Pavlo Kirilenko, Donyeck megye kormányzója a Telegramon arról adott hírt, hogy az orosz erők Szvjatohirszk települést is tűz alá vették keddre virradó éjjel, ennek következtében az ukrán katasztrófavédelem egy tagja életét vesztette, további négy pedig megsebesült. Ez egy szándékos és cinikus csapásmérés volt, nem a fegyveres erőkre, hanem azokra, akik a harci tevékenységek alatt is segítik a civilek túlélését – emelte ki a kormányzó. Oleh Szinyehubov, Harkiv megye kormányzója arról számolt be, hogy a régióban lévő Kupjanszk városra kedd reggel nyitottak tüzet az orosz erők, a támadásban egy civil vesztette életét. Hozzátette, hogy több lakóház dőlt romba, és egy óvoda épülete megrongálódott. Az ukrán vezérkar keddi jelentése szerint eddig hozzávetőleg 149 240 orosz katona halt meg Ukrajnában, közülük mintegy 550-en az elmúlt nap alatt. Az ukrán erők hétfőn megsemmisítettek egyebek mellett további három orosz harckocsit és három tüzérségi rendszert. Russia encircles the strategic city of #Bakhmut pic.twitter.com/oFiYtI2voW — Phathisa Ndebele (@PhathisaNdebele) February 28, 2023 Kedden nemcsak a rakétacsapásokat, hanem a földi offenzívát is magasabb fokozatra kapcsolta Oroszország. A donyecki térség legfontosabb stratégiai pontja, a hónapok óta ostrom alatt álló Bahmut város ellen minden eddiginél nagyobb rohamot indított a Wagner-csoport. A hírek szerint a támadók öt irányból rontottak rá a városra, és a közösségi oldalokon terjedő információk arról szólnak, hogy északon és délen sikerült bejutniuk Bahmut területére. A Twitteren arról írnak többen, hogy a Wagner a legelitebb csapatait küldte a támadásba, hogy minél előbb pontot tegyenek a csata végére. A heves összecsapásban rengetegen vesztik életüket, de egyre biztosabb lehet az orosz siker.

