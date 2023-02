Az Európai Unió tovább szigorítja az Oroszországgal szembeni szankciókat az Ukrajna elleni orosz támadás első évfordulóján – mondta Olaf Scholz német kancellár szerdán a szövetségi parlamentben (Bundestag).

Fotó: Florian Gaertner / AFP

A kancellár a tagállami vezetőket összefogó Európai Tanács csütörtökön kezdődő kétnapos rendkívüli tanácskozására kidolgozott német álláspontot ismertető beszédében kiemelte, hogy a támadás megindításának évfordulójára, február 24-re tervezett szigorítás „világos üzenet” Vlagyimir Putyin orosz elnöknek arról, hogy nem valósulnak meg „imperialista tervei”.

Az Európai Tanács azt az ígéretet is megerősíti, hogy Ukrajna jövője az EU-ban van

– jelentette ki Olaf Scholz.

Scholz: orosz területen nem használhatják a nyugati fegyvereket az ukránok A német kancellár szerint Vlagyimir Putyin nem küldött fenyegetést sem neki, sem Németországnak az Ukrajnának nyújtott támogatás miatt.

Németország is változatlanul kiáll Ukrajna mellett, de nem hoz olyan döntést, amelynek révén a NATO belekerül a háborúba

– tette hozzá, kiemelve:

Nem a NATO háborúzik Oroszországgal, hanem Oroszország rontott rá Ukrajnára.

Ez azt jelenti, hogy „Putyinnak kell abbahagynia a háborút, minél előbb, annál jobb” – mondta a német kancellár.

A háború évfordulójához közeledve Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Egyesült Királyságba látogatott, hogy tárgyaljon Rishi Sunak brit miniszterelnökkel. Sunak ígéretet tett az ukrán államfőnek, hogy folytatják országa támogatását az oroszok elleni harcban, illetve azt is kijelentette, hogy Nagy-Britannia elkezdi kiképezni az ukrán pilótkát a NATO-szabvány vadászrepülőgépek vezetésére. Sunak korábban még arról beszélt, hogy felesleges modern vadászgépeket küldeni az ukránoknak, mivel nem tudnák használni őket. Ukrajna több nyugati szövetségese is arról döntött az elmúlt hetekben, hogy fejlett harckocsikat adnak át Kijevnek. Eközben a harcok továbbra is hevesek a donyecki régióban, ahol az orosz csapatok a Wagner-csoport vezetésével egyre több területet szereznek meg a védőbástyának számító Bahmut város körül. Az ukránok attól tartanak, hogy a háború első évfordulójára Moszkva egy minden eddiginél nagyobb offenzívát indíthat.