A Pakisztáni Távközlési Hatóság (PTA) az általa istenkáromlónak nevezett tartalom miatt blokkolta a Wikipédia internetes interaktív enciklopédiához való hozzáférést Pakisztánban – számol be a távirati iroda a hatóság tájékoztatása alapján.

A világ ötödik legnépesebb országát vágták el az ingyen adattártól

Mint írja, a muzulmán országban rendkívül kényes kérdésnek számít az istenkáromlás. A Wikipédiát országszerte blokkolták pénteken, miután az a megadott határidőre nem tett eleget a hatóság ismételt kérésének – közölte Malahat Obaid, a PTA szóvivője. A PTA szerdán jelentette be, hogy péntekig adott határidőt a Wikipédiának a kérdéses tartalom eltávolítására, de arra nem tért ki, hogy pontosan mit kifogásol.

„A tartalom egy részét visszavonták, de nem az egészet" – mondta a szóvivő, aki szerint a Wikipédiát mindaddig blokkolják, amíg a vitatott tartalmat teljes egészében nem távolítják el.

Az AFP egyik tudósítója szerint szombaton mobiltelefonon elérhetetlen volt az internetes enciklopédia.

A Wikipédiát kezelő Wikimédia Alapítvány közleményében úgy vélte, hogy a blokkolással a világ ötödik legnépesebb országát akadályozzák meg abban, hogy hozzáférjen a legnagyobb ingyenes keresési adattárhoz, ami miatt a világ sem jut hozzá a Pakisztánnal, annak történelmével és kultúrájával kapcsolatos információkhoz.

Nem az első eset

A Wikipédia egyes oldalait már korábban is cenzúrázták Pakisztánban. A Facebookot 2010-ben blokkolták két hétig egy állítólagos istenkáromló tartalom miatt, a YouTube pedig 2012 és 2016 között volt elérhetetlen, miután közzétették rajta egy iszlámgyűlölő amatőr filmes felvételét, amely heves tiltakozásokat váltott ki számos országban.

A Wikipédia szerint

Az ingyenes lexikontól elvágott pakisztániak, ha eddig nem tudták volna, akkor a Wikipédiából most egy ideig nem is fogják megtudni, hogy az országuk neve egy mozaikszó, amelyet C. Rahmat Ali alkotott meg 1934-ben a „Most vagy soha” (Now or Never) című jegyzetében. A Pakistan név az akkor még indiai, muszlim többségű tartományok neveiből származik: Pandzsáb (Punjab), Afganisztán (Afghania), Kasmír (Kashmir), Iszlámábád (Islamabad), Szindh (Sindh), Beludzsisztán (Balochistan). Sajnos nem férnek hozzá az országukról közzétett, bőséges ismeretanyag többi részéhez sem, ami persze csak egy morzsája az egész Wikipédiának.