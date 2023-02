A LobbyLeaks uniós weboldalon az EP-képviselők és az európai intézmények tisztviselői névtelenül adhatnak majd tippeket a kétes lobbitaktikákkal kapcsolatban – írta a Politico.

Fotó: Abdesslam Mirdass / AFP

A december elején kirobbant, az Európai Parlamentet és több civil szervezetet is érintő korrupciós botrány lerántotta a leplet az intézményben évek óta bujkáló, illegális külső befolyásról. A belga rendőrség által felgöngyölített hálózat mellett most azt is biztosítani kell, hogy ez soha többé ne történhessen meg.

Az EP-képviselők egy pártok közti szövetsége most egy korrupcióellenes forródrót létrehozását támogatja, amely névtelen bejelentésekkel segítené a hatóságok munkáját.

A platformot a német LobbyControl civil szervezet és a brüsszeli székhelyű Corporate Europe Observatory nevű kampánycsoport alapította, amelyek az érdekcsoportok uniós döntéshozatalra való hatását figyelik. Hangsúlyozták, hogy a panaszokat és a bejelentéseket kizárólag ők fogják kivizsgálni, a politikai pártok és a lobbisták nem játszanának szerepet az eljárásban. A képviselők védelmében az üzeneteket titkosítanák és névtelenül kezelnék, hogy az ügyeket biztonságosan és pártatlanul tudják ellenőrizni.

A kezdeményezés eddig négy EP-képviselő is támogatja, köztük a momentumos Cseh Katalin, a holland szociáldemokrata Paul Tang, a francia liberális Manon Aubry és a német Zöldek képviselője, Daniel Freund, aki korábban a Transparency International kampánystábjának is a tagja volt.

A gyanús lobbitevékenység általi manipuláció nemcsak a megfelelő törvényhozást, hanem egész demokráciánkat is fenyegeti

– emelte ki Tang a közleményben.

Paul Tang korábban a nagy tech vállalatokat célzó uniós szabályozásban volt aktív, tagja volt annak a képviselőcsoportnak, amely 2022 októberében panaszt nyújtott be a Facebook anyacége, a Meta, valamint a Google és az Amazon ellen az EU átláthatósági nyilvántartásánál, mivel ezek az óriások a kisvállalkozásokat támogató csoportok mögé bújva próbálták félrevezetni a törvényhozókat. A cégek ellen a vizsgálat jelenleg is folyamatban van.

A parlament volt alelnöke, Eva Kaili a korrupciós ügy legismertebb gyanúsítottja.

Fotó: Katari Munkaügyi Minisztérium / AFP

Az uniónak szüksége van az intézményi felügyeletre és a lobbiszabályok független érvényesítésére. Azonban kell egy eszköz, amely korai észlelőrendszerként működik a jelenlegi kereteket megsértő vagy túlfeszítő gyakorlatok esetében

– mondta Daniel Freund, a kezdeményezés támogatója.

A lobbisták szerepe az Európai Parlamentben a nemrég kirobbant Katargate-botrány során került reflektorfénybe, amely nyomást gyakorolt az intézményre, hogy erősítse meg átláthatósági szabályait.

A parlament elnöke, Roberta Metsola egy korai javaslattervezetet nyújtott be, amely megreformálná az alig ellenőrzött intézményt. Ennek részét képezné egy kétéves lobbitilalom a volt képviselők számára, míg a jelenleg is aktív törvényhozókat köteleznék arra, hogy nyilatkozzanak az érdekcsoportokkal való találkozóikról, és betiltaná a külföldi tisztviselők által vezetett „baráti társaságokat”, amelyek a „korrupció melegágyai”.