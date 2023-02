Egy belga bíró engedélyezte az Európai Parlamentben kirobbant korrupciós botrány egyik gyanúsítottjának szabadon bocsátását. Niccoló Figá-Talamanca az egyik érintett civil szervezet főtitkára volt, és állítólag az ő keze alatt is átfolyt a több száz ezer eurónyi kenőpénz – írta a Politico.

Fotó: Gloria Imbrogno / AFP

December elején a belga rendőrség rántotta le a leplet az állítólagos korrupciós hálózatról, amely külföldi – elsősorban katari és marokkói – érdekeket szolgált az Európai Parlamentben, amiért cserébe hatalmas összegeket kaptak. Az ügy az intézmény legfelső szintjéig ért, és eddig négy gyanúsított maradt előzetes letartóztatásban.

Niccoló Figá-Talamancát hétvégén kiengedték a börtönből, ám a szabadlábra helyezésének a körülményei egyelőre nem ismertek.

Az olasz állampolgár az egyik érintett civilszervezet, a No Peace Without Justice (Nincs Béke Igazság Nélkül) főtitkára volt, és ha ez eddigi vádak igazak, személyesen is részt vett a pénzmosásban. A szervezet szóvivője elmondta, továbbra is kiállnak Figá-Talamanca ártatlansága mellett, örülnek a szabadon engedésének és most arra számítanak, hogy a hatóságok ejtik a vádakat.

Figà-Talamancát eredetileg kamerás megfigyelés mellett engedték szabadon. Miután azonban a belga ügyész fellebbezett a végzés ellen, a bíróság december végén hatályon kívül helyezte ezt, és kénytelen volt a börtönben maradni. Hogy most miért rendelte el a bíró a szabadlábra helyezését, nem világos.

Jelenleg már csak Pier Antonio Panzeri volt olasz EP-képviselő és a másik érintett civil szervezet alapítója/elnöke, Eva Kaili, a parlament volt alelnöke, valamint Kaili élettársa, Francesco Giorgi van börtönben.

A nyomozást valószínűleg jelentősen felgyorsítja, hogy Panzeri január elején vádalkut kötött a hatóságokkal, és enyhébb büntetésért cserébe megnevezte azokat, akiket megvesztegetett.

Figá-Talamanca szabadlábon helyezéséről a döntés nem sokkal azután született, hogy az Európai Parlament két további képviselőjének, a belga Marc Tarabellának és az olasz Andrea Cozzolinónak is felfüggesztették a mentelmi jogát, ezzel megnyitva az utat a nyomozók előtt, hogy kihallgassák vagy akár le is tartóztassák a két politikust.