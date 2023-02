Donald Trump várhatóan szerdán találkozik Ohioban helyi tisztviselőkkel és a február 3-i balesetben érintett lakosokkal.

Fotó: Joe Raedle/Getty Images

Mint ismert, a hónap elején veszélyes vegyi anyagok jutottak a levegőbe és a talajba az Ohio és Pennsylvania határához közeli, mintegy 4700 lakosú településen, ami miatt evakuálták a várost. A hatóságok ugyanis szándékosan eresztették ki a tartálykocsik tartalmát, hogy megakadályozzák a robbanást.



A szövetségi és állami hatóságok, valamint a Norfolk Southern vasúttársaság ígéretet tettek, hogy mindent megtesznek a helyszín megtisztítása és a lakosok biztonságának garantálása érdekében, beleértve egy kórház felállítását, valamint a szennyezett talaj és víz eltávolítását is.

A baleset következtében ugyanakkor sok panasz érte Pete Buttigieg amerikai közlekedési minisztert, mivel állítólag nem tett meg minden elvárható intézkedést a balesetet közvetlenül követően.

A volt elnök, aki most megpróbálja felpörgetni 2024-es választási kampányát, azt állítja, hogy már látogatásának múlt heti puszta bejelentése is szövetségi intézkedésekhez vezetett az érintett lakosok megsegítésére.



Joe Biden elnök is igyekszik megmutatni, hogy foglalkozik a katasztrófahelyzettel.

Keddi lengyelországi útja során öt alkalommal telefonált, hogy tájékozódjon a kisiklásról és arról, hogy a Környezetvédelmi Ügynökség hogyan vonja felelősségre a Norfolk Southernt

- közölte a Fehér Ház.



Trump mindkét utóbbi elnökválasztáson 8 százalékponttal nyerte el Ohió államot, a munkások lakta Columbiana megye pedig - ahol a vonat kisiklott - 2016-ban 69 százalékos, 2020-ban pedig 72 százalékos arányban szavazott rá.