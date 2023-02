Az ukrán–orosz háború miatt az Európai Unió több Putyinhoz hű orosz oligarchát is szankcionált. Ez többek között azt is jelentette, hogy az érintett személyek Nyugaton rekedt vagyonát is zárolták, értékes ingóságaikat pedig lefoglalták. Nem képez ez alól kivételt az egykori szovjet fémipar privatizálásából tetemes vagyont szerző Aliser Uszmanov sem.

A háború előtt Oroszország hatodik leggazdagabb embereként nyilvántartott acélkirálynak is több ingóságát lefoglalták, köztük egy 35 méteres luxusjachtot is.

Az Irina Vu névre keresztelt, 15 millió euró értékű hajót az adriai Murter szigetén foglalták le a horvát hatóságok még tavaly tavasszal. A vesztegzár alatt lévő ingóság és kapitánya Betina kikötőjében várta a helyzet alakulását, közben pedig elvégezték a szükséges karbantartási munkákat is a hajón.

Fotó: AFP

A filmbe illő szökés

A Slobodna Dalmacija című lap szerint a Sunseeker 115 típusú Irina Vu 8 hónapot töltött egy szárazdokkban, és október elején bocsátották újra vízre.

A jacht azonban csak rövid időt töltött a kikötőben, másnap éjszaka ugyanis kifutott a nyílt tengerre,

helyére pedig egy ugyanolyan típusú charterhajó, a Katrina I. horgonyzott le. Az álca olyan jól sikerült, hogy a horvát hatóságok csak idén januárban vették észre, hogy nem a lefoglalt hajó áll a betinai kikötőben, de addigra már késő volt, hiszen az orosz jacht addigra rég elhagyta az országot.

Tagadnak és egymásra mutogatnak

A kikötő vezetői szerint az orosz hajó iratai rendben voltak, ezért részükről nem volt akadálya annak, hogy kihajózzon. A hajó lefoglalása ugyanis csak névlegesen történt meg, a hatóságok a kikötő igazgatója szerint őket hivatalosan nem keresték meg. A már hivatkozott lap arról is ír, hogy

a hivatalos eljárás szerint a vámosoknak le kellett volna plombálniuk a hajót, az iratait pedig elkobozni.

Ez az országban veszteglő másik négy orosz luxusjacht esetében meg is történt. Szerintük mindez azért maradhatott el az Irina esetében, mert az a lefoglalás időpontjában már a parton volt. A lap megkérdezte a kikötőt a Katarina I. érkezéséről is, de ők úgy gondolják, hogy csupán véletlen egybeesésről van szó. Az ügyben illetékes minisztérium szerint nincs kapacitásuk arra, hogy folyamatosan ellenőrizzék a lefoglalt vagyontárgyakat, ez a rendőrség feladata lenne, ám ők erre egészen eddig nem kaptak utasítást. Így történhetett meg az is, hogy a hajó minden szükséges rendőri engedélyt megkapott az ország elhagyására is. Annak érdekében, hogy a többi orosz jacht ne léphessen meg, januártól már rendőrök őrzik őket. A betinai botrány miatt egyébként a horvát hajózás biztonsági főosztályának vezetőjét és két kikötőmestert is kirúgtak, mivel esetükben felmerült a korrupció gyanúja.

Már Törökországban van

Az Irina Vut műholdas nyomkövető rendszerrel is felszerelték, melynek adataiból látszik, hogy már a törökországi Bodrumban van. Arról, hogy miként került oda, Aliser Uszmanovot is megkérdezte a Jutarnji list című horvát lap. Az orosz milliárdos azonban tagadta, hogy köze lenne az ügyhöz. Szerinte a hajó a volt feleségének, Irina Viner-Uszmanovának a tulajdona, akivel már nem tartják a kapcsolatot. A volt feleség egyébként Putyin közeli barátja és az orosz ritmikus torna kiemelkedő alakja.