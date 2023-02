A polgári jogokra szakosodott Anti-Defamation League (ADL) friss jelentése a szélsőséges mozgalmak terjedéséhez köti a gyakorlatilag naponta elkövetett tömegmészárlásokat az Egyesült Államokban. Különösen sok ilyen vérengzést követnek el a fehér felsőbbrendűséget vallók, tavaly a tömeges áldozatot követelő lövöldözések 80 százalékánál ők voltak az elkövetők.

Buffalóban tíz feketét mészárolt le egy 19 éves fiatalember.

Fotó: Andrew Lichtenstein/Getty Images



Ez történt a buffalói szupermarketben, ahol tíz fekete vásárlót mészárolt le a 19 éves Peyton Gendron, akit a minap ítéltek emiatt életfogytiglani börtönre, illetve a Colodaro Spings-i melegbárban is.

Nem túlzás azt állítani, hogy a szélsőséges tömeggyilkosságok korát éljük

- idézte az AP amerikai hírügynökség a csoport szélsőségekkel foglalkozó központjának jelentését. Az ADL 46 szélsőségesekhez köthető, ideológiailag motivált tömegmészárlást tart számon az 1970 óta eltelt öt évtizedben, ezekből 26-ot az elmúlt 12 évben követtek el.

Az 1970-es évektől a 2000-es évekig minden évtizedben kettő-hét szélsőségesekkel kapcsolatos tömeggyilkosság történt, de a 2010-es években ez a szám 21-re ugrott a jelentés szerint. A trend azóta is folytatódik, hiszen 2021-ben és 2022-ben is öt-öt ilyen tömeggyilkosságot követtek el – annyit, mint az évezred első évtizedében összesen.

Nő az áldozatok száma is. 2010 és 2020 között 164 embert öltek meg szélsőséges ideológiát valló gyilkosok; többet, mint bármelyik évtizedben az 1990-es éveket kivéve, amikor csak az Oklahoma Cityben végrehajtott robbantás 168 emberéletet követelt.

A tömegmészárlások gyakorlatilag mindennaposak az Egyesült Államokban.

Fotó: Chet Strange/Getty Images

A növekedéshez több faktor is hozzájárult. Voltak lövöldözések, amelyeket az Iszlám Állam felemelkedése inspirált, több célzott támadás rendőrök ellen, amelyeket az általuk civilek ellen elkövetett atrocitásra „válaszul” hajtottak végre, mások a fehér fajgyűlölők által egyre inkább népszerűsített és sürgetett erőszakhoz kapcsolódtak, hangsúlyozta Mark Pitcavage, liga szélsőségekkel foglalkozó központjának vezető kutatója.

A központ figyelemmel követi a szélsőségesség különböző formáihoz kapcsolódó gyilkosságokat az Egyesült Államokban, és ezeket egy éves jelentésben foglalja össze. Tavaly 25 ilyen tömeggyilkosság történt, ami javulást jelent az előző évi 33-hoz képest.

A 2022-es gyilkosságok 93 százalékát lőfegyverrel követték el. A jelentés azt is megállapította, hogy 2011 óta tavaly fordult elő először, hogy egyetlen rendőrt sem öltek meg szélsőségesek.

Az Iszlám Állam hanyatlásával a közeljövőben a fő fenyegetést valószínűleg a fehér fajgyűlölő lövöldözők jelentik majd, de követtek el támadásokat baloldali szélsőségesek is. Az elmúlt évek legaggasztóbb tendenciája a tömegmészárlási kísérletek számának növekedése, figyelmeztetett Oren Segal, a csoport szélsőségekkel foglalkozó központjának alelnöke. „Nem állhatunk tétlenül, nem fogadhatjuk el, hogy ez legyen új norma" – hangsúlyozta Segal.