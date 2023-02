Mint arról a Világgazdaság is írt, Hadházy Ákos, korábban LMP-s, jelenleg független képviselő vagyonnyilatkozatában nehezen olvasható, hogy hol található az újonnan megszerzett lakása. A politikus most a közösségi oldalán magyarázza, mi is a helyzet: Facebook-oldalán közölte, hogy a 30 négyzetméteres ingatlan valóban Bécsben található, mint arra a legtöbben tippeltek. A képviselő bejegyzésében arról is ír, hogy a lakást befektetési célból vette, a korábbi háza eladásából, valamint hitelből. Ezt támasztja alá, hogy míg tavaly 9,5 millió forintos tartozása volt, addig az idei évre 8,6+7,5 millióra nőtt a hitelintézetek felé fennálló adóssága, míg magánszemély felé 3,9 milliós tartozása van.

Fotó: Soós Lajos / MTI

Érdekesség, de az Origo írása hívta fel a figyelmet arra, hogy Hadházy a vagyonnyilatkozatában nem tüntette fel állatorvosi cége, a Hadházy-Vet Kft. bevételeit vagy nyereségét. Ugyanakkor az Igazságügyi Minisztérium adatbázisa alapján 2021-ben 70 millió forint volt a cég nettó árbevétele.

A képviselő megszabadult az előző vagyonnyilatkozata óta három gépjárműtől is, valamint több mint 6 millió forint értékű államkötvénytől.

Úgy tudjuk, hogy a járművektől azért tudott megválni, mert ő használ egy a cége tulajdonában lévő 27 millió forintos kisbuszt.

A politikus munkája viszont úgy tűnik, többek tetszését is elnyerte, ugyanis szemben a 2021-ben adományként kapott 7,6 millió forintos összeggel, tavaly már 16,8 milliót kapott, ami részben a választási év, részben az eskütételével és ezzel kapcsolatban tiszteletdíjának visszatartásával kapcsolatos problémákkal magyarázható.