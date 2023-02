Két orosz rakéta csapódott be Kharkiv központjában, az egyik egy lakóépületet talált el, tűz ütött ki, amelyben három személy súlyosan megsebesült – írta a Telegrammon a régió kormányzója.

Fotó: AFP

Eközben Luhanszk régióban is heves harcok dúlnak, noha a hírekkel ellentétben az oroszok nem tudták elfoglalni Bilohorivka települést. Szerhij Haidai a Luhaszk régió kormányzója elismerte, hogy a helyzet egyre súlyosabb a fronton, de mint fogalmazott, az ukrán katonák kitartanak állásaikban, Bilohorivkában nincs ellenség. Az oroszok egyre hevesebb támadásokat indítanak, de a helyzetet ellenőrzés alatt tartjuk – fogalmazott a kormányzó

Moszkvai hírek szerint az orosz hadsereg nagy lépésekkel tör előre Bilohorivkánál, amely az utolsó még ukrán kézben lévő fontosabb település Luhanszk régióban - írja a Reuters.

A támadások egyre gyakoribbá, és egyre hevesebbé válnak ahogy azoroszok egyre több katonát vetnek be a fronton Kelet-Ukrajnában, ezt Volodimir Zelenszkij is elismerte még szombaton.

"Gyakran mondtam, hogy a fronton nehéz a helyzet, és egyre nehezedik, és most is ez történik. (.) A megszálló egyre több és több katonát vet be, hogy megtörje a védelmünket" - mondta videoüzenetében az ukrán elnök, hozzátéve, hogy "most Bahmutnál, Vuhledarnál, Limannál és más régiókban nagyon nehéz a helyzet".