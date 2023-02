Hszi Csin-ping kínai elnök csütörtökön vagy pénteken beszédet mond vagy bejelentést tesz az ukrajnai orosz hadművelet kapcsán. „Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy ez a kínai politika részéről nem szokványos dolog. A kínaiak mindig gondosak és óvatosak. Nem ártják magukat olyan dolgokba, amelyekbe nem szükséges” – mondta a fehérorosz elnök, egy kínai hírügynökségnek adott interjúban. Aljakszandr Lukasenka szerint nagyon komoly következményei lennének, ha nem találna értő fülekre a kínai álláspont.

Aljakszandr Lukasenka. Fotó: AFP

Lengyelország, Litvánia és Ukrajna területén az utóbbi napokban nem látták jelét olyan csapatösszevonásoknak, amelyekkel belerángathatnák Fehéroroszországot a konfliktusba. Hangsúlyozta: Minszk ezt pozitívan értékeli. Mindazonáltal készen állnak „nagyon komoly” választ adni egy esetleges külföldi agresszióra. Hozzátette: ezt világossá tették a kijevi, a londoni és a washingtoni vezetésnek is. „Remélem, lesz alkalmam álláspontunkat a franciáknak is értésére adni, végtére is nukleáris nagyhatalom” – tette hozzá.

Isten őrizz, hogy Ukrajna felől agressziót hajtsanak végre Fehéroroszország ellen, mert akkor kénytelenek leszünk válaszolni

– idézte az SZB Belarusz Szevodnya című lap Lukasenkát, aki meggyőződését fejezte ki, hogy ebben az esetben számíthatnak majd a világközösség, különösen pedig Kína és Oroszország támogatására is.

Lukasenka beszélt az ukrajnai orosz hadműveletről is. Véleménye szerint a fegyveres konfliktus elkerülhetetlen volt. Hozzátette, ha Moszkva nem veszi elejét a Nyugat tevékenységének Ukrajnában, az még súlyosabb következményekkel járt volna.

Emlékezetes, hogy a napokban a kínai külügyminisztérium szóvivője, Vang Ven-pin azt mondta, hogy Kína elvárja az Egyesült Államoktól, hogy változtassa meg Ukrajna-politikáját, és a feszültség szítása helyett a megbékélést segítse elő. Emellett azt is közölte, hogy országa visszautasít minden kritikát, amely a kínai–orosz kapcsolatokra vonatkozik.

E nyilatkozatot megelőzően az ukránoknak fegyvert szállító amerikaiak azt mondták, Kína átlépi a vörös vonalat azzal, ha fegyvert ad el az oroszoknak. Linda Thomas-Greenfield az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete vasárnap kijelentette, hogy

Kína átlépi a vörös vonalat, ha az ország úgy dönt, hogy katonai segítséget nyújt Oroszországnak ukrajnai inváziójához.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter az ABC televíziónak Münchenből adott és vasárnap sugárzott interjúban arról beszélt, hogy Vang Ji kínai államtanácsossal, a Kínai Kommunista Párt központi külügyi bizottsága igazgatójával folytatott egyeztetésén szóba került a kínai–orosz viszony. Mint mondta, nagyon súlyos következményei lennének a kétoldalú kapcsolatokban, ha Kína az élet kioltására alkalmas eszközöket szállítana Oroszország számára az Ukrajnában vívott háborújához.