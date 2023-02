Irtózatos veszteségek: a világháború óta nem halt meg ennyi orosz katona, mint Ukrajnában

Óriásira rúgnak az orosz veszteségek Ukrajnában, legalábbis az amerikai hírszerzési adatok szerint. A New York Times című lap értesülései szerint az oroszok a tavaly februárban megindított invázióban már legalább 200 ezer katonát vesztettek: nagy részük elesett a csatában, sokan pedig annyira megsérültek, hogy harcképtelenné váltak. Ez a világháború óta a legbrutálisabb konfliktusa Oroszországnak, amely még az afgán háborúban sem vesztett ennyi katonát, pedig ott több mint kilenc évig harcoltak.

Fotó: SERGEI SUPINSKY

A lap szerint Moszkva a szeptemberi ukrán előrenyomulás óta kétségbeesetten próbál valamilyen kézzel fogható eredményt felmutatni otthon, ám a hőn áhított – igaz, stratégiai szempontból nem túl jelentős – Bahmut várost sem sikerült még bevenniük. Hiába irányítottak át ide több ezredet is, az eredmény annyi lett, hogy a szeptemberben besorozott, rendkívül gyengén felszerelt katonák kvázi vágóhídra meneteltek, egyenesen az ukránok által csapdává változtatott településbe, folyamatosan kiszolgáltatva az ukrán tüzérség támadásainak is.

A cikk szerint csak itt naponta több százra rúg az oroszok vesztesége és nem látszik, mikor vehetik be a várost, amelynek körbekerítését már többször bejelentették.

Különösen a bahmuti csata veszteségei dobták meg a végső számokat, annyira véressé vált ez az ütközet.

Ugyanis ott az ukránok is rengeteg embert vesztenek folyamatosan, noha ott a legjobban képzett egységeket jelentősen hátravonták, hogy ne ők kapják az orosz rakétatámadások nagyrészét. Az ukrán veszteségekre nem sok becslés született, de a legtöbb szakértő szerint ez a szám is meghaladja már a százezret. Ezt becsülte néhány napja Eirik Kristoffersen norvég tábornok is, aki szerint az oroszok 180 ezer, az ukránok pedig százezer katonát vesztettek a háború kitörése óta és a civil áldozatok száma is mintegy 30 ezerre tehető. Hivatalosan egyik fél sem közli a veszteségeit, Oroszország utoljára szeptemberben tette közzé a számokat, akkor mindössze hatezer elesett katonáról számoltak be.

A New York Times szerint Vlagyimir Putyin ennek ellenére folyamatosan küldi a frontra a tartalékokat és várhatóan még jóval nagyobb veszteség kell ahhoz, hogy a hátországban felerősödjenek az elégedetlenkedők hangjai.