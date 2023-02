Indiában minden évtizedben végeznek népszámlálást, a legutóbbit 2021-ben csinálták volt, ezt azonban el kellett halasztani a koronavírus-járvány miatt. Azóta pedig technikai és logisztikai problémák sora merült fel, így a közeljövőben aligha kezdhetik meg a herkulesi feladat elvégzését. Ezért aztán pontosan senki sem tudja, hány ember él az országban, amely az előrejelzések szerint két hónap múlva átveszi Kína helyét, és a világ legnépesebb országává válik több mint 1,4 milliárd fővel.

Metró Delhiben. Sokan vannak.

Fotó: Shutterstock



Szakértők szerint a népszámlálás során rögzített adatok – például a foglalkoztatottság, a lakhatás, a műveltségi szint, a migrációs minták és a csecsemőhalandóság – aktualizálásának késedelme hatással van a társadalmi és gazdasági tervezésre és a politikai döntéshozatalra is.

Rachna Sharma, a Nemzeti Államháztartási és Közpolitikai Intézet munkatársa „nélkülözhetetlennek” nevezte a népszámlálási adatokat, és elmondta a Reutersnek, hogy az olyan tanulmányok, mint a fogyasztási kiadások felmérése és az időszakos munkaerő-felmérés is ezeken alapuló becslések. „A legfrissebb adatok híján ezek a becslések egy évtizedes statisztikákon alapulnak, így valószínűleg nagyon messze vannak a realitástól” – figyelmeztetett.

Kormányzati illetékesek szerint a késedelem oka nagyrészt az, hogy Narendra Modi kabinetje úgy döntött,

finomhangolja és a technológia segítségével üzembiztossá teszi a népszámlálási folyamatot.

Egy szoftver segítségével mobiltelefonos alkalmazáson keresztül gyűjtik majd az adatokat, és ezt a programot szinkronizálni kellett a már meglévő személyazonosítási adatbázisokkal, ami időigényes folyamat.

Brazília népességével nőtt 12 év alatt Indiáé.

Fotó: Sutterstock



Az ellenzéki Indiai Nemzeti Kongresszus és Modi más kritikusai szerint azonban a kormány azért halogatja a népszámlálást, mert rejtegeti akarja a 2024-es választás előtt a politikai szempontból érzékeny adatokat, például a munkanélküliségi rátát. „Láttuk már az olyan fontos kérdésekben, mint a foglalkoztatás, a koronavírus-járvány okozta halálesetek és egyebek, hogy a Modi-kormány inkább elkendőzte a kritikus adatokat” – nyilatkozta a hírügynökségnek Paván Hera, a párt szóvivője.

A kormányzó Bháratíja Dzsanatá Párt szóvivője politikushoz méltó érveléssel hessegette el a bírálatot. „Kíváncsi lennék, milyen alapon mondják ezt. Melyik az a társadalmi paraméter, amely alapján a mi teljesítményünk kilenc év alatt rosszabb, mint az övék a 65 alatt?" – utalt a Kongresszus párt hatalmon töltött éveire Gopál Krisna Agarval.

Csökken Kína lakossága, a következmények beláthatatlanok Hatvan év óta először csökkent Kína népessége, történelmi fordulat ez, nem túlzás, hogy új korszak kezdetét jelzi a világtörténelemben és a világgazdaságban. Az előrejelzések szerint a jövő Indiáé, amely hamarosan a világ legnépesebb országa lehet.



Pontos adatok híján marad a becslés. Az ENSZ előrejelzése szerint India lakossága április 14-én eléri az 14 257 758 500 főt. Mivel a 2011-es népszámlálás idején 1,21 milliárd ember élt az országban, ez azt jelenti, hogy a lakosság száma 12 év alatt 210 millióval nőtt – ez majdnem megfelel Brazília teljes népességének.

Ha elkezdik, akkor 11 hónapig számlálják a népet.

Fotó: Shutterstock



A népszámlálást 330 ezer iskolai tanár végzi, akik először házról-házra végigjárják az összes otthon a kontinensnyi országban, majd visszatérnek egy kérdéslistával; több mint két tucatnyi kérdést tesznek fel mindkét alkalommal 16 nyelven. Az eredeti tervek szerint a folyamat több mint 11 hónapig tart. Az adatokat ezután tabulálják, a végeredményt pedig hónapokkal később nyilvánosságra hozzák. 2019-es becslés szerint a népszámlálás költsége 87,5 milliárd rúpia. (Egy rúpia 4,27 forint.)

A tanároknak azonban más dolguk is van. Először is újrakezdődött a tanítás a járványkorlátozások feloldása után, ráadásul az idén le kell bonyolítaniuk kilenc tagállami szintű, jövőre pedig egy országos választást, ami zavarokat okoz az oktatásban. Gondjuk van a bérezéssel is. A 2,3 millió általános iskolai pedagógust tömörítő szakszervezet vezetője szerint ugyan törvény írja elő, hogy segíteniük kell a választások és a népszámlálás lebonyolításában, a kormánynak emelni kell a tiszteletdíjukat.

A tanárok tiszteletet érdemelnek, nem szaladgálhatnak körbe-körbe, hogy költségtérítést követeljenek a világ legnagyobb számlálási gyakorlatának lebonyolításáért

– hangsúlyozta Arvind Misra.

Sokan egyébként nem is tulajdonítanak túl nagy jelentőséget a népszámlálásnak. A Reuters szerint roppant sikeres nemzeti biometriai és demográfiai adatbázist, az Aadhaart kifejlesztő és kezelő hatóság (Unique Identification Authority of India – UIDAI) egykori vezető tisztségviselője szerint az adatbázis „de facto, valós idejű” cenzus. A hivatal adatai szerint 2022. december 31-én 1,3 milliárd ember szerepelt a rendszerben az 1,37 milliárdosra becsült népességből, a hiányzó gyerek vagy még nem jelentett haláleset lehet. Pronab Szen, az ország statisztikai hivatalának volt vezetője szerint emellett elfogadható pontossággal mutatja a népesség növekedési ütemét a születési és halálozási arányokat becslő mintavételi nyilvántartási rendszer (SRS) is. Igaz, ez nem mutatja a népesség megoszlását az országon belüli különböző földrajzi területeken.