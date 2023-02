A Krím lehet a következő célpont: az ukránok már a tavaszi hadjáratra készülnek, kettévágnák az orosz sereget

Nagyszabású tavaszi hadjáratra készül az ukrán hadsereg. A tervek szerint az ukrán erők Zaporizzsja régióban nyomulnának előre, hogy kettévágják az orosz sereget, illetve elszigeteljék a Krím félszigetet Oroszország többi részétől.

Fotó: Yasuyoshi Chiba / AFP

Az orosz speciális hadművelet egyik elsődleges célja volt, hogy a Krím félszigetet összekössék a szárazföldön is Oroszországgal. Ez Mariupol tavaszi elestével sikerült. Az ukránok ősszel megpróbáltak itt is előrenyomulni, de végül az oroszok sikeresen megvédték a területet. Azóta is folyamatosan erősítik a zaporizzsjai régiót, hogy megakadályozzanak egy ottani ukrán támadást. Kijev pedig a hírek szerint pont erre készül.

A Telegraph arról írt, hogy a Berliner Morgenpostnak adott interjújában Vadim Szkibickij, az ukrán katonai hírszerzés helyettes vezetője szerint éket készülnek verni az orosz hadsereg által ellenőrzött területbe, azaz elvágnák a Krímet Donbásztól, ezzel megkezdenék az 1991-es határvonalak visszaállítását, vagyis a Krímet is visszafoglalnák.

A terv nagyszabású, ám egyelőre nem igazán látni, hogyan is akarják megvalósítani azt az ukránok, akik folyamatosan fegyvereket kérnek a Nyugattól az offenzívához.

A nyugati vezetők ugyanakkor nem teljesen biztosak abban, hogy az ukránok képesek lesznek egy jelentős előrenyomulást végrehajtani. A háború tudományos hátterével foglalkozó amerikai agytröszt, az Institute for the Study of War szerint a zaporizzsjai régióban nem elit orosz egységek szolgálnak, így ott elérhetnének eredményeket az ukránok.

Melitopol és Mariupol visszafoglalása komoly csapás lenne az oroszoknak, gyakorlatilag vereséggel érne fel ezen városok elvesztése, hiszen jelenleg csak ezeket tudják eredményként felmutatni otthon a moszkvai vezetők.