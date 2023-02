Az elmúlt napokban drasztikusan nőtt Magyarországon a felsőlégúti fertőzések száma, írja az atv.hu, miután a tapasztalatok szerint egyre többen keresik fel az orvosukat influenza vagy RSV vírus, azaz óriássejtes fertőzés gyanújával, viszont elmúlt néhány hétben viszont csökkent a pozitív Covid-fertőzések száma.

Fotó: Balázs Attila / MTI

A betegektől levett minták alapján egyértelműen kimutatható, hogy az influenza kétszer annyi beteget fertőzött meg, mint a RSV vírus. Jakab Ferenc virológus szerint a mostani, erősebb influenza járvány a Covid alatt bevezetett korlátozásokra vezethető vissza.

Akkor a populációs szintű immunitás az influenza tekintetében is megkopott, ugyanis a maszkhasználattal, a távolságtartással tulajdonképpen 2-3 legyet ütöttünk egy csapásra, így az influenzavírus sem volt radikális annak idején

– fogalmazott a szakember.

A tv csatorna megszólaltatott egy háziorvost is, aki pedig arról számolt be, hogy egymásnak adják a kilincset a rendelőben a vírusos megbetegedésben szenvedő betegek. „Néhány napos javulás után visszaeséses idő következik, van, hogy antibiotikumos kezelésre is szükség van elhúzódó vagy felülfertőzéses esetben. Néhány kisebb gyereket kórházba is kellett hogy utaljak légzéselégtelenség miatt” – mondta Szabó Gábor, gyermek- és felnőtt háziorvos.